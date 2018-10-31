Обновленная Lada Granta: 5 плюсов и один жирный минус

Осенью этого года АВТОВАЗ начал продажи обновленной Лады Гранты. Машина немедленно вырвалась в лидеры рынка и фактически стала основным движителем продаж новых автомобилей в России.

1. Самый доступный новый автомобиль в России

После рестайлинга Гранта не потеряла своего главного преимущества — низкой цены. Базовая версия машины предлагается дилерами за 419 900 рублей, а топовая, с мощным двигателем и 4-ступенчатым автоматом, в богатой комплектации, где есть даже электрообогрев лобового стекла, обойдется в 608 800 рублей. Ни одной иномарке, даже локализованной, и близко не подобраться к Гранте.

2. Обновленный дизайн

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Перед дизайнерами была поставлена непростая задача: освежить облик машины, постараться привести его к единому стилю с флагманской Вестой, но обойтись малыми затратами, чтобы не увеличить стоимость.

В итоге у Гранты полностью обновился передок, есть небольшие изменения в задней части, а интерьер остался нетронутым. Но, надо сказать, машина теперь смотрится очень даже неплохо.

Материалы отделки остались прежними. Даже хромированные элементы в богатых комплектациях не в силах скрыть очень уж бюджетный салон машины.

3. Богатство выбора

После рестайлинга на АВТОВАЗе расширили семейство Гранты (седан и лифтбек), влив в него хэтчбек и универсал Калина. По сути, Lada Granta — это и есть седан Калина, который в свое время — также малыми усилиями — был немного изменен внешне. «Выбросив» все лишнее оборудование, цену автомобиля сделали более привлекательной.

У Гранты три двигателя (87, 98 и 106 л.с.), причем 98-сильный агрегат предлагается с автоматом, а самая мощная версия — с классическим роботом АМТ5, созданным на базе вазовской механики.

Базовая версия предлагается сразу в пяти комплектациях, а версии подороже — в двух-четырех. В базе бамперы окрашены в цвет кузова, что визуально делает машину дороже, в версиях подороже в зеркалах появились повторители поворотов, в салоне теперь есть крепления для детских сидений Isofix и три подголовника для второго ряда сидений. Естественно, все без исключения варианты оснащены системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

4. Подвеска для наших дорог

Удивительно, но факт: Лада Гранта с легкостью справляется с главной российской бедой — плохими дорогами. Колдобины и выбоины подвеска автомобиля проглатывает даже не намекая на возможность пробоя. Здесь Lada Granta ничем не хуже того же Renault Logan, про неубиваемую подвеску которого ходят легенды. Нарекания вызывает лишь работа подвески Гранты на мелких неровностях — уж больно сильно они передаются на руль.

Спинка заднего сиденья складывается в пропорции 40:60, расширяя возможности седана по перевозке грузов.

5. Недорогое обслуживание

Несмотря на то, что новый автомобиль находится на гарантии производителя и проведение даже планового ТО у неавторизованного дилера грозит ее потерей, многие стараются сэкономить. Гранта с ее старой конструкцией, восходящей еще к семейству Самар, позволяет проводить большинство операций в гаражных сервисах. Запчастей — пруд пруди, с этим проблем тоже не возникает. Некоторые операции, при наличии соответствующих знаний, можно вообще проводить самостоятельно, что многие владельцы Lada Granta и делают. Например, сами меняют тормозные колодки и масло в двигателе.

В дорогих комплектациях есть элекрообогрев лобового стекла (левая кнопка).

Минус один, но он большой

Как ни крути, но Lada Granta — технически устаревший автомобиль. Как бы ни старались инженеры завода (если они старались), выше головы прыгнуть не удастся. Чтобы улучшить повадки машины на дороге, а ее поведение ох как далеко от идеального, нужно менять жесткость кузова, полностью перетряхивать подвеску, усиливать тормоза… Да, в принципе, менять нужно все, то есть делать, по сути, новую машину. Поэтому следующее поколение российского бюджетника, скорее всего, переедет на упрощенный вариант платформы CMF альянса Renault-Nissan. Но произойдет это не раньше 2021 года. А пока Гранта остается единственным вариантом для тех, кто непременно хочет новый автомобиль, но стеснен в средствах.

Фото: АВТОВАЗ