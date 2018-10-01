Обновленные Лада Гранта и Renault Logan — что выбрать?

«За рулем» взял один из первых Логанов после рестайлинга и привез его в Тольятти — на его малую родину. Ведь Логан собирают на одном конвейере с Грантой!

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Тестовая Гранта с автоматом и шестнадцатиклапанным мотором мощностью 98 л.с. оценивается в 608 800 руб. Примерно за такие же деньги можно купить Рено Логан, причем не пустой, как барабан, а в комплектации Life, с кондиционером и передними стеклоподъемниками. Правда, с механической коробкой передач и базовым восьмиклапанником мощностью 82 л.с. Есть над чем подумать.

Впрочем, для теста нам выдали тоже самый нафаршированный Логан, чья стоимость перевалила отметку в 800 000 рублей. Есть ли смысл подкопить на него или можно обойтись более доступной Грантой? Ответ — в нашем видеообзоре.

  • О том, что именно изменилось с рестайлингом в Ладе Гранте, читайте и смотрите на видео по этой ссылке.
  • 13 самых важных обновлений в Renault Sandero — здесь.

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