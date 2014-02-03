Нас не угонят! 10 никому не нужных автомобилей

Рейтинг самых неугоняемых автомобилей составлен специалистами компании «АльфаСтрахование» на основе собственных данных. Аналитики подсчитали, сколько угонов той или иной модели было совершено в прошлом году в соотношении к общему количеству застрахованных в компании машин марки. Расчеты оказались несложными: ни один из автомобилей топ-10 угнан не был.
Ввиду того, что не было зафиксировано угонов автомобилей, попавших в десятку, распределять места среди них нет никакого смысла, поэтому мы представили их в алфавитном порядке: Audi Q5, BMW X3, Chevrolet Niva, Lada Kalina, Lada XRAY, Renault Captur, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touareg и Volvo XC60.
«Автомобили чаще всего угоняют для разбора или на заказ. Обычно в первом случае выбираются более дешевые марки, во втором — более дорогие. Пониженный интерес угонщиков к автомобилю косвенно отражает ситуацию на черном рынке», — говорит директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.
Топ-10 наименее популярных у угонщиков транспортных средств, застрахованных в «АльфаСтрахование» в 2018 году:
|
Марка, модель
|
Audi Q5
|
BMW X3
|
Chevrolet Niva
|
Lada Kalina
|
Lada XRAY
|
Renault Captur
|
Skoda Rapid
|
Volkswagen Tiguan
|
Volkswagen Touareg
|
Volvo XC60
- Для угона более дорогих и защищенных от этого автомобилей мошенники стали использовать новую схему.
- Статистику угонов в столице от ЦОДД вы найдете здесь.
Фото: Lada
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