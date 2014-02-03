Нас не угонят! 10 никому не нужных автомобилей — журнал За рулем

Нас не угонят! 10 никому не нужных автомобилей

Ни один из попавших в список автомобилей не был угнан в 2018 году — преступники совершенно в них не заинтересованы.

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Рейтинг самых неугоняемых автомобилей составлен специалистами компании «АльфаСтрахование» на основе собственных данных. Аналитики подсчитали, сколько угонов той или иной модели было совершено в прошлом году в соотношении к общему количеству застрахованных в компании машин марки. Расчеты оказались несложными: ни один из автомобилей топ-10 угнан не был.

Ввиду того, что не было зафиксировано угонов автомобилей, попавших в десятку, распределять места среди них нет никакого смысла, поэтому мы представили их в алфавитном порядке: Audi Q5, BMW X3, Chevrolet Niva, Lada Kalina, Lada XRAY, Renault Captur, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touareg и Volvo XC60.


«Автомобили чаще всего угоняют для разбора или на заказ. Обычно в первом случае выбираются более дешевые марки, во втором — более дорогие. Пониженный интерес угонщиков к автомобилю косвенно отражает ситуацию на черном рынке», — говорит директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

Топ-10 наименее популярных у угонщиков транспортных средств, застрахованных в «АльфаСтрахование» в 2018 году:

Марка, модель

Audi Q5

BMW X3

Chevrolet Niva

Lada Kalina

Lada XRAY

Renault Captur

Skoda Rapid

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Touareg

Volvo XC60

Фото: Lada

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