В столице посчитали количество угонов

Ситуация с угонами в Москве стала лучше, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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Количество угонов в Москве снизилось в три раза, сообщил на своей страничке в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД). По данным Центра, в день каждая проезжающая по столице машина попадает в объективы в среднем 14 камер. То есть это необходимо для того, чтобы понять, кто куда едет, для наблюдения за транспортными потоками. Отражается это и на борьбе с криминалом — угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) активно развивается в Москве с 2011 года. Для анализа ситуации на улично-дорожной сети установлено более двух тысяч камер фото- и видеофиксации и более 3,7 тысячи детекторов, сообщает ЦОДД.

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