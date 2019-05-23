Где чаще всего угоняют машины? В Санкт-Петербурге, Хабаровске, Калуге и т. д.

Составлен рейтинг городов по количеству хищений автомобилей. Лидер списка остался прошлогодним.

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Обращения клиентов, застрахованных по каско по убыткам, связанным с угоном транспортных средств за 2017 и 2018 годы, проанализировали специалисты «АльфаСтрахования».

Лидирует по количеству угонов Санкт-Петербург (0,33%), на втором месте с большим отрывом Хабаровск (0,17%), на третьем — Калуга (0,13%), на четвертом — Новосибирск (0,12%). Замыкает пятерку Москва — 0,11%.

В топовую десятку вошли также Тверь (0,10%), Иркутск (0,09%), Екатеринбург (0,08%), Липецк (0,07%) и Пермь (0,06%).

В 2017 году лидировал тот же Санкт-Петербург, а вот дальше порядок был иной — на втором месте находился Белгород (0,17%),на третьем — Хабаровск (0,16%), на четвертом — Москва (0,15%), пятом — Ярославль (0,14%).

Кроме того, угонщики проявляли особу активность в Тамбове (0,13%), Твери (0,12%), Челябинске (0,10%), Нижнем Новгороде (0,09%) и Магнитогорске (0,08%).

Специалисты отмечают, что часто автоворов интересуют не сами машины, а детали — их реализовать намного проще, и часть транспортных средств, обычно недорогих, похищают под разбор.

Рейтинг городов по количеству угонов застрахованных по каско автомобилей в 2017 и 2018 гг.

№ Город Процент угонов в 2018 г. Город Процент угонов в 2017 г. 1 Санкт-Петербург 0,33 Санкт-Петербург 0,34 2 Хабаровск 0,17 Белгород 0,17 3 Калуга 0,13 Хабаровск 0,16 4 Новосибирск 0,12 Москва 0,15 5 Москва 0,11 Ярославль 0,14 6 Тверь 0,10 Тамбов 0,13 7 Иркутск 0,09 Тверь 0,12 8 Екатеринбург 0,08 Челябинск 0,10 9 Липецк 0,07 Нижний Новгород 0,09 10 Пермь 0,06 Магнитогорск 0,08

Недавно «За рулем» выяснил, какие машины предпочитают угонщики и почему. В целом же, согласно статистике ГИБДД В 2018 году без ведома владельцев сменили хозяев 21 112 машин.

В Ярославле угонщик похитил автомобиль, чтобы сдать его в металлолом, таким образом пытаясь подзаработать. Теперь воришке грозит штраф.



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