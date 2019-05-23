Где чаще всего угоняют машины? В Санкт-Петербурге, Хабаровске, Калуге и т. д.

Обращения клиентов, застрахованных по каско по убыткам, связанным с угоном транспортных средств за 2017 и 2018 годы, проанализировали специалисты «АльфаСтрахования».
Лидирует по количеству угонов Санкт-Петербург (0,33%), на втором месте с большим отрывом Хабаровск (0,17%), на третьем — Калуга (0,13%), на четвертом — Новосибирск (0,12%). Замыкает пятерку Москва — 0,11%.
В топовую десятку вошли также Тверь (0,10%), Иркутск (0,09%), Екатеринбург (0,08%), Липецк (0,07%) и Пермь (0,06%).
В 2017 году лидировал тот же Санкт-Петербург, а вот дальше порядок был иной — на втором месте находился Белгород (0,17%),на третьем — Хабаровск (0,16%), на четвертом — Москва (0,15%), пятом — Ярославль (0,14%).
Кроме того, угонщики проявляли особу активность в Тамбове (0,13%), Твери (0,12%), Челябинске (0,10%), Нижнем Новгороде (0,09%) и Магнитогорске (0,08%).
Специалисты отмечают, что часто автоворов интересуют не сами машины, а детали — их реализовать намного проще, и часть транспортных средств, обычно недорогих, похищают под разбор.
Рейтинг городов по количеству угонов застрахованных по каско автомобилей в 2017 и 2018 гг.
|
№
|
Город
|
Процент угонов в 2018 г.
|
Город
|
Процент угонов в 2017 г.
|
1
|
Санкт-Петербург
|
0,33
|
Санкт-Петербург
|
0,34
|
2
|
Хабаровск
|
0,17
|
Белгород
|
0,17
|
3
|
Калуга
|
0,13
|
Хабаровск
|
0,16
|
4
|
Новосибирск
|
0,12
|
Москва
|
0,15
|
5
|
Москва
|
0,11
|
Ярославль
|
0,14
|
6
|
Тверь
|
0,10
|
Тамбов
|
0,13
|
7
|
Иркутск
|
0,09
|
Тверь
|
0,12
|
8
|
Екатеринбург
|
0,08
|
Челябинск
|
0,10
|
9
|
Липецк
|
0,07
|
Нижний Новгород
|
0,09
|
10
|
Пермь
|
0,06
|
Магнитогорск
|
0,08
- Недавно «За рулем» выяснил, какие машины предпочитают угонщики и почему. В целом же, согласно статистике ГИБДД В 2018 году без ведома владельцев сменили хозяев 21 112 машин.
- В Ярославле угонщик похитил автомобиль, чтобы сдать его в металлолом, таким образом пытаясь подзаработать. Теперь воришке грозит штраф.
Фото:Depositphotos
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