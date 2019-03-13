Угнать машину, чтобы сдать в металлолом? Это что-то новенькое!

Таким образом парень решил подзаработать, но теперь еще и сам будет «должен».

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В отдел полиции по Дзержинскому району Ярославля поступило заявление местного жителя о том, что неизвестные угнали у него Жигули, припаркованные у дома.

Полицейские довольно быстро нашли воришку, им оказался 24-летний ранее судимый, неработающий молодой человек. Он признался, что с помощью другой машины отбуксировал автомобиль-«жертву» в безлюдное место, распилил ее на части, чтобы потом сдать в пункт приема металлолома. Почему он решил, что ему удастся незаметно совершить все эти манипуляции, учитывая, что сейчас на домах полно видеокамер, история умалчивает.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», по которой парню может грозить штраф до 80 тысяч рублей. Расследование инцидента продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

После совместного распития спиртных напитков мужчина дал случайному знакомому свой автомобиль, а опомнившись, заявил о краже.

Угонщики из Ньюарка ухитрились угнать автомобиль вместе со спящим внутри владельцем. А заметив это, бросили прямо на газоне. Мужчина же все это время думал, что ему снится странный сон.



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