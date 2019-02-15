Угонщики не заметили спящего в салоне музыканта. Еще и автомобиль разбили!

Пробуждение Джастина Кернера веселым не назовешь. Полицейские еще и заподозрили его самого в совершении этой аварии.

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Полиция Ньюарка (город на северо-востоке США) разыскивает двух мужчин, которые угнали автомобиль у спящего человека и разбили его. Музыкант Джастин Кернер рассказал, что провел ночь играя музыку с друзьями на Орчард-авеню, очень устал и заснул прямо в своей машине. «Мне приснился странный сон, как будто кто-то сел мне на голову, а другой человек запрыгнул за руль. Это все было очень сюрреалистично», — передает слова Кернера delawareonline.com.

Через некоторое время он проснулся в разбитой машине, запрыгнул за руль, прежде чем та выкатится на проезжую часть, заглушил мотор…и снова лег спать. Деталей произошедшего он не помнил и очень удивился, когда, окончательно проснувшись и выйдя из машины, столкнулся с группой людей, указывавших на него полиции. Кернеру показали следы от шин его автомобиля на газоне и разломанный кустарник. Одно колесо было пробито. Тогда он быстро пришел в себя и понял, что все это был не сон.

Полицейские со скепсисом отнеслись к его истории и даже собирались привлечь его к ответственности, но Кернер и сам толком ничего не мог понять. Его спас живущий по близости человек, который предоставил запись с камеры видеонаблюдения, расположенной на доме, где видно, как двое мужчин садятся в машину Кернера, отъезжают, а потом бросают ее и в ужасе убегают. Понять воришек можно, ведь угон автомобиля — это одно, а похищение человека — совсем другая статья!

Кернер сказал, что любезно предоставленное видео спасло его от необходимости доказывать свою невиновность в этой крайне нелепой ситуации.

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