Полиция задержала серийного вора автозапчастей

За год он угнал 32 автомобиля, и только для того, чтобы снять с них пользующиеся спросом узлы и агрегаты.

Промышлял злоумышленник в Ярославле и области: он присматривал в Дзержинском, Фрунзенском районах города и Тутаевском районе области подержанные автомобили советского и российского производства, угонял их, снимал с них аккумуляторы, магнитолы, багажники с крыши — то есть все, что представляет хоть какую-то ценность на рынке запчастей, а сами машины бросал недалеко от мест угонов. В период с июля 2017 г. по июнь 2018 г. ему удалось угнать 32 автомобиля, а ущерб, нанесенный владельцам транспортных средств, оценили в 150 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Обвиняемый признался в 32 эпизодах преступной деятельности. В настоящее время расследование уголовных дел по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение транспортным средством» завершено, материалы направлены в суд.

Парень из автомастерской угнал автомобиль клиента, чтобы встретиться с девушкой, а та на свидание не пришла. А за угон ему потом пришлось ответить.

По статистике самыми угоняемыми автомобилями за 9 месяцев с начала года стали Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada 2107.

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