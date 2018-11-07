Названы самые угоняемые в России автомобили

В каких регионах чаще всего угоняют легковые автомобили и какие модели нынче наиболее востребованы у криминала — на эти вопросы ответило маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research.

Согласно обновленной базе данных, в России за 9 месяцев этого года было угнано 17,6 тыс. легковых автомобилей, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Чаще всего угоняли машины в Санкт-Петербурге — 3,2 тыс. штук, и Москве — 2,7 тыс. штук (-2,3%). В пятерку регионов с наибольшим количеством угонов вошли также Московская область (2,3 тыс. ед.), Краснодарский край (1 тыс. ед.) и Свердловская область (0,7 тыс. ед.).

Самыми популярными у угонщиков моделями стали Hyundai Solaris — 1084 шт. (-10%), Kia Rio — 781 шт. (-5,2%) и Lada 2107 — 707 шт. (-16,7%). В этом списке Лада уже не лидер, однако в топ-15 вошли 8 моделей отечественного бренда.

Забавные порой истории происходят с угонами машин — один незадачливый воришка три раза воровал Жигули, но все они при этом ломались.

Эта дамочка увела автомобиль у своего знакомого, похитив ключи, пока он спал, разбила ее, а потом придумала историю, будто бы ее угнали.



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