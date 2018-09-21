Невезучий воришка угнал три машины, и все они сломались

Житель Алтайского края воровал машины, чтобы покататься.

Подозреваемого в угоне трех отечественных автомобилей задержали полицейские Славгорода (Алтайский край), сообщает пресс-служба краевого МВД.

22-летний молодой человек угонял машины, взламывая салон, а потом смыкал провода и заводил двигатель. Такое впечатление, что он тренировался: с 11 по 15 сентября он угнал два автомобиля ВАЗ-2106 и один ВАЗ-2103. Но ему не повезло — все три «Жигуленка» сломались.

Теперь ему придется отвечать по трем уголовным дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Впрочем, ему не впервой: известно, что молодой человек ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи имущества.

Количество угонов легковых автомобилей в России серьезно сокращается — с 44,7 тыс. штук в 2013 году до 28,3 тыс. в 2017 году, недавно сообщило маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research

Муромчанка похитила автомобиль своего друга, ей тоже захотелось покататься по ночному городу. Она его разбила и придумала целую историю, чтобы не отвечать за свой поступок.

В Калужской области произошел и вовсе курьезный случай: потерпевшему пришлось спасать угонщика своего автомобиля, так как тот, не справившись с управлением, рухнул вместе с машиной в близлежащий водоем.



Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю