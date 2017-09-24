Угоны легковых автомобилей в России. Их становится все меньше!

Количество угонов легковых автомобилей с 2013 года серьезно сократилось, сообщает маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research.

Начиная с 2013 г. количество угонов легковых автомобилей серьезно сокращается — с 44,7 тыс. штук в 2013 г. до 28,3 тыс. ед. в 2017 году.

В период с 2008 г. по 2017 г. самыми популярными у угонщиков моделями в России были Lada — 2106 — 16,57 тыс. ед., Samara (2114) — 13,76 тыс. ед., Lada 2109 — 12,34 тыс. ед., Lada 2107 — 10,84 тыс. ед. и Toyota Corolla — 8,92 тыс. штук. В «ведущую» десятку также вошли: Mitsubishi Lancer — 7,83 тыс. штук, Ford Focus — 7,81 тыс. штук, Lada 2110 — 7,74 тыс. штук, Toyota Camry — 7,59 тыс. штук и Mazda 3 — 7,48 тыс. штук.

За шесть месяцев 2018 года в России было угнано 11,5 тыс. автомобилей. В этом году самыми угоняемыми стали Hyundai Solaris — 600 шт., Kia Rio — 450 штук, Lada 2107 — 400 штук, Toyota Camry — 390 штук, Lada 2109 — 310 штук, Lada 2106 — 300 штук, Ford Focus — 250 штук, Lada 2114 — 210 штук, Kia Sportage — 200 штук, Lada 2110 — 190 штук.

Как защитить свой автомобиль от угона и кражи, подскажет наш автор.

Иногда происходят и курьезные случаи. Так, совсем недавно автовладельцу из Калужской области пришлось спасать угонщика своего автомобиля, который не справился с управлением и ухнул в водоем вместе с машиной.

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Фото: Depositphotos