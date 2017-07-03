Мужик спас тонущего угонщика своей машины

Инцидент произошел прошлой ночью в городе Спас-Деменск Калужской области. 22-летний похититель автомобиля упал в водоем и едва не погиб, но ему на помощь пришел владелец машины.

Накануне вечером житель Спас-Деменска припарковал машину у дома, но почему-то оставил в ней ключи — возможно, просто забыл. Мимо, как нарочно, проходил 22-летний молодой человек, который захотел проверить, не заперт ли стоящий автомобиль, а когда понял, что дверь открыта и в замке зажигания есть ключ, то решил покататься.

Спонтанный тест-драйв, однако, продлился недолго: проехав всего 10 метров и не разобрав дороги, юноша рухнул вместе с машиной в прилегающий водоем. Машина начала тонуть вместе с водителем, выбраться самостоятельно из ловушки он не смог, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Калужской области.

На счастье горе-угонщика, законный владелец машины видел, как кто-то садится в нее и уезжает, а потому сразу бросился в погоню. Он и спас похитителя: нырнул в водоем, отрыл дверь, вытащил водителя из машины, после чего передал его в руки сотрудников полиции. В отношении спасенного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон», максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы.

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Фото: Владимир Астапкович/ТАСС