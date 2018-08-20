Девушка угнала авто знакомого, попала в ДТП и придумала «историю»

Произошло это в Муроме. Девушке страсть как захотелось прокатиться на иномарке друга, пока он спал.

Девушка проводила время у себя дома в компании 21-летнего знакомого, сообщает пресс-служба МВД Владимирской области. После распития горячительных напитков парень заснул, а она без спроса взяла ключи от его машины и решила покататься по ночному городу. Однако довольно быстро она врезалась в бордюр, не справившись с управлением. Муромчанка не растерялась, вызвала эвакуатор, и тот поместил машину недалеко от того места, где ее оставил парень. Девушка вернулась домой, положила ключи, а утром стала уверять друга, что машину кто-то угнал, покатался и бросил. Но после заявления в полицию она во всем созналась. Теперь 22-летняя любительница приключений обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

В этой истории пострадавшему еще и пришлось спасать угонщика своего автомобиля, иначе бы он утонул в водоеме.

Жителю Красноярска тоже очень хотелось прокатиться на стоявшей во дворе Ладе. Поскольку аккумулятора в автомобиле не было, юноша сначала откатил его за гаражи, вставил батарею, починил еще кое-что по мелочи и совсем было решил прокатиться, так как автомобиль из неисправного превратился в исправный, но тут-то его с поличным и поймала полиция.



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