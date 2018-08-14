Парень украл неисправные Жигули, а потом починил. Прокатиться захотелось!

Красноярец давно заприметил во дворе дома стоящий без дела автомобиль. И решил его оприходовать.

17-летнего красноярца обвиняют в краже автомобиля. Случай, в общем-то, банальный, если бы не одно обстоятельство. Заметив авто во дворе дома, парнишка решил его угнать, но с первой попытки это ему не удалось. Подняв крышку капота, он обнаружил, что нет аккумулятора. Поэтому он откатил машину в соседний двор и спрятал ее за гаражами, сообщает МУ МВД «Красноярское».

Два дня он ремонтировал автомобиль, доводя его до ума, и в конце концов полностью его починил. Тут бы ему, наконец, и покататься, но не сложилось — его задержали сотрудники полиции. Дело в том, что машина к тому времени находилась в розыске — об ее хищении заявил 27-летний житель краевого центра. Автомобиль владельцу вернули.

Следователи отдела полиции № 10 МУ МВД России «Красноярское» завершили расследование и направили дело в суд. Ремонт машины смягчающим обстоятельством в данном случае не стал. Против угонщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы.

А этот автовладелец угнал автомобиль сам у себя. Он сначала его продал, деньги прогулял, а потом, испугавшись реакции жены, заявил об угоне.

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Фото: из архива Avito