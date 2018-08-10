Владелец пропил автомобиль, но, испугавшись жены, заявил об угоне

За инсценировку угона мужчине предстоит отбывать уголовное наказание.

Красноярец написал заявление о пропаже автомобиля Honda Integra, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю. Но что-то в поведении автовладельца показалось полицейским странным, и они предупредили мужчину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.В ходе расследования выяснилось, что 28-летний мужчина добровольно продал свой автомобиль на рынке, а деньги прогулял. Опомнившись, он испугался конфликта с супругой, решил скрыть это обстоятельство и написал заявление об угоне.

Страх перед женой был настолько велик, что спровоцировал уголовное преступление. Cуд назначил ему наказание по статье 306 Уголовного кодекса «Заведомо ложный донос» в виде 10 месяцев лишения свободы, которые теперь ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Двое мошенников разработали целую схему — они ночью снимали номера с машин и оставляли на лобовом стекле записку с номером телефона. Когда автовладелец звонил, ему предлагали выкупить транспортное средство. Странным в этой истории стало то, что дело было поставлено на поток и промышляли они этим довольно долго.



Неадекватный мужчина сначала забрался в салон чужого автомобиля, а когда его оттуда попытались выгнать, угнал его.



Фото: Honda