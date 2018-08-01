Красноярцы построили бизнес на краже номеров с машин

Теперь ранее судимым горе-предпринимателям грозит до четырех лет лишения свободы.

В дежурную часть полиции обратился 56-летний житель микрорайона Солнечный с заявлением, что с его автомобиля похитили госномер. Полицейские установили, что злоумышленники ночью сняли регистрационные знаки, оставив на лобовом стекле записку с номером телефона. Владелец позвонил, и ему было предложено выкупить номер за четыре тысячи рублей.

В ходе розыскных действий полицейские установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 30- и 36-летний жители краевого центра. Причем первый мужчина причастен к еще десяти подобным преступлениям, которые совершал с начала октября по декабрь 2017 года. Дело он поставил практически на поток: снимал номера, оставлял записку с телефоном, потерпевшие звонили, переводили деньги на счет, после чего он сообщал место, где находится знак. В полицию решился обратиться лишь один из автовладельцев.

В отношении обоих преступников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства по предварительному сговору». Кроме того, в отношении 30-летнего красноярца возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 325.1 УК РФ «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». Максимальное наказание по совокупности этих статей предусматривает до четырех лет лишения свободы.

На какие только хитрости не идут мошенники, чтобы заработать! А порой даже вынимают из «нафталина» старые хитрости. Так, недавно выяснилось, что автоворы возобновили угоны на «бумажку». Об этой уловке автовладельцы стали забывать, ведь она была популярна 10 лет назад.

О других способах вымогательства денег у автовладельцев предупреждает наш автор в своем материале.



Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю