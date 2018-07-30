Очередной способ угона авто: с помощью листочка А4!

В последнее время стали появляться рассказы о попытках угона с помощью листка бумаги. Такую уловку мошенники использовали еще 10 лет назад, потом водители стали осторожнее, и она потеряла актуальность. А теперь этот способ вновь достали из нафталина.

Действуют мошенники следующим образом: владелец садится в автомобиль на парковке и замечает, что сзади на стекло что-то прикреплено и явно мешает обзору. Полагая, что это очередное навязчивое предложение скупщиков о продаже автомобиля, негодующий водитель выскакивает из машины, чтобы сорвать листок, но угонщики наготове — как только автовладелец подходит к автомобилю сзади, лист и стекло вместе с машиной уезжают прямо у него на глазах, сообщает портал vuslon.ru. Здесь все рассчитано на эффект внезапности, поэтому практикуют это не только на парковке, но и на светофоре.

О том, что преступники взяли на вооружение такой способ, еще в 2008 году предупреждала столичная ГИБДД. Но потом о нем подзабыли, и мошенники вновь взяли его на вооружение. Впрочем, и это всего лишь один из вариантов уловок наряду с консервной банкой, прицепленной к заднему бамперу, или мальчишкой на светофоре, плюющим в салон. Основная задача автоворов — выманить водителя из салона так, чтобы ключи остались в замке зажигания.

Предупрежден — значит вооружен: заметив на заднем стекле нечто, мешающее обзору, не торопитесь покинуть салон, лучше отъехать на безопасное расстояние или же, намереваясь выйти из машины, не полениться сначала ее закрыть.

  • Сегодня президент подписал закон, согласно которому угонщик ответит за повреждения автомобиля, даже если он, покатавшись, бросил его, а ущерб ему нанесли уже позже неизвестные лица. Суть такова — тот, кто неправомерно завладел чужим имуществом, за него и ответит.
  • Не всегда мошенники стремятся угнать автомобиль, часто в их планах развести автовладельца на деньги. Способы бывают разными — подборку таких уловок подготовил наш автор.

Фото: Depositphotos

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые