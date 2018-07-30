Очередной способ угона авто: с помощью листочка А4!

В последнее время стали появляться рассказы о попытках угона с помощью листка бумаги. Такую уловку мошенники использовали еще 10 лет назад, потом водители стали осторожнее, и она потеряла актуальность. А теперь этот способ вновь достали из нафталина.

Действуют мошенники следующим образом: владелец садится в автомобиль на парковке и замечает, что сзади на стекло что-то прикреплено и явно мешает обзору. Полагая, что это очередное навязчивое предложение скупщиков о продаже автомобиля, негодующий водитель выскакивает из машины, чтобы сорвать листок, но угонщики наготове — как только автовладелец подходит к автомобилю сзади, лист и стекло вместе с машиной уезжают прямо у него на глазах, сообщает портал vuslon.ru. Здесь все рассчитано на эффект внезапности, поэтому практикуют это не только на парковке, но и на светофоре.

О том, что преступники взяли на вооружение такой способ, еще в 2008 году предупреждала столичная ГИБДД. Но потом о нем подзабыли, и мошенники вновь взяли его на вооружение. Впрочем, и это всего лишь один из вариантов уловок наряду с консервной банкой, прицепленной к заднему бамперу, или мальчишкой на светофоре, плюющим в салон. Основная задача автоворов — выманить водителя из салона так, чтобы ключи остались в замке зажигания.

Предупрежден — значит вооружен: заметив на заднем стекле нечто, мешающее обзору, не торопитесь покинуть салон, лучше отъехать на безопасное расстояние или же, намереваясь выйти из машины, не полениться сначала ее закрыть.

Сегодня президент подписал закон, согласно которому угонщик ответит за повреждения автомобиля, даже если он, покатавшись, бросил его, а ущерб ему нанесли уже позже неизвестные лица. Суть такова — тот, кто неправомерно завладел чужим имуществом, за него и ответит.

Не всегда мошенники стремятся угнать автомобиль, часто в их планах развести автовладельца на деньги. Способы бывают разными — подборку таких уловок подготовил наш автор.



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