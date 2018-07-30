Очередной способ угона авто: с помощью листочка А4!

Действуют мошенники следующим образом: владелец садится в автомобиль на парковке и замечает, что сзади на стекло что-то прикреплено и явно мешает обзору. Полагая, что это очередное навязчивое предложение скупщиков о продаже автомобиля, негодующий водитель выскакивает из машины, чтобы сорвать листок, но угонщики наготове — как только автовладелец подходит к автомобилю сзади, лист и стекло вместе с машиной уезжают прямо у него на глазах, сообщает портал vuslon.ru. Здесь все рассчитано на эффект внезапности, поэтому практикуют это не только на парковке, но и на светофоре.
О том, что преступники взяли на вооружение такой способ, еще в 2008 году предупреждала столичная ГИБДД. Но потом о нем подзабыли, и мошенники вновь взяли его на вооружение. Впрочем, и это всего лишь один из вариантов уловок наряду с консервной банкой, прицепленной к заднему бамперу, или мальчишкой на светофоре, плюющим в салон. Основная задача автоворов — выманить водителя из салона так, чтобы ключи остались в замке зажигания.
Предупрежден — значит вооружен: заметив на заднем стекле нечто, мешающее обзору, не торопитесь покинуть салон, лучше отъехать на безопасное расстояние или же, намереваясь выйти из машины, не полениться сначала ее закрыть.
- Сегодня президент подписал закон, согласно которому угонщик ответит за повреждения автомобиля, даже если он, покатавшись, бросил его, а ущерб ему нанесли уже позже неизвестные лица. Суть такова — тот, кто неправомерно завладел чужим имуществом, за него и ответит.
- Не всегда мошенники стремятся угнать автомобиль, часто в их планах развести автовладельца на деньги. Способы бывают разными — подборку таких уловок подготовил наш автор.
Фото: Depositphotos
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