Угонщики будут платить за повреждения автомобилей. Закон подписан

Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Поправки внесены в статью 1080 Гражданского кодекса России. Причем угонщикам, то есть лицам, завладевшим автомобилем без цели хищения, придется выплачивать компенсацию, даже если автомобиль был поврежден третьими лицами.
«Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред», — говорится в законе.
До принятых поправок угонщики могли быть освобождены от компенсации ущерба в случае, если доказывали, что имущественный вред причинен не по их вине.
- Сергей Собянин отмечал, что в Москве удается находить больше автомобилей, чем было угнано.
- В Госдуме вообще считают, что статью об угоне автомобиля можно отменить и расценивать такие действия как кражу. По сути угон и есть кража, просто если кражу не удается доказать, преступник идет по более «мягкой» статье.
- Депутаты предлагали освободить от транспортного налога владельцев угнанных машин, так как угон не освобождает их от этой обязанности.
Фото: Depositphotos.com
Читать комментарии (1)