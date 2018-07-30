Угонщики будут платить за повреждения автомобилей. Закон подписан

Владимир Путин подписал поправки в Гражданский кодекс, существенно ужесточающие имущественную ответственность для тех, кто завладел чужим.

Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Поправки внесены в статью 1080 Гражданского кодекса России. Причем угонщикам, то есть лицам, завладевшим автомобилем без цели хищения, придется выплачивать компенсацию, даже если автомобиль был поврежден третьими лицами.

«Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред», — говорится в законе.

До принятых поправок угонщики могли быть освобождены от компенсации ущерба в случае, если доказывали, что имущественный вред причинен не по их вине.

Фото: Depositphotos.com

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