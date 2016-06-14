В Госдуме предложили отменить статью за угон автомобиля

Один из парламентариев внес законопроект об отмене ст. 166 Уголовного кодекса России. Она предусматривает наказание за угон автомобиля.

Полностью название статьи звучит как «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Автор законопроекта, депутат Олег Нилов, считает, что присутствие такой статьи позволяет тем, кто угнал автомобиль, но не успел продать его или разобрать на запчасти, уходить от более сурового наказания.

В пояснительной записке (есть в распоряжении ЗР) к законопроекту Нилов ссылается на статистику МВД, согласно которой в 2017 году в России было угнано почти 43 тыс. автомобилей, «при этом 21 тысячу машин нарушители просто взяли покататься», — пишет депутат. Там же он указывает, что за прошлый год было зарегистрировано 22 442 преступления по ст. 166 УК, из них в суд было направлено 13 069 уголовных дел. Олег Нилов говорит о том, что статьи 166 (угон) и 158 (кража) различаются лишь в субъективной стороне преступления: совершено ли оно с целью хищения либо без оной.

«Тем не менее помимо вышеуказанных объективных обстоятельств не имеется ни одного иного доказательства, которое свидетельствовало бы о наличии или отсутствии цели хищения автомобиля, — пишет депутат. — Таким образом, лицо, совершившее более тяжкое преступление, избегает предусмотренного законодательством России наказания за него».

Логика в заявлении депутата есть: завладение без цели хищения в виде исключения сделано лишь для автомобилей. При этом, пишет Нилов, по своей природе угон и есть кража, просто в случае, если кражу не удается доказать, преступник идет по более «мягкой» статье.

Идея не нова и уже неоднократно обсуждалась на уровне как Госдумы, так и экспертного сообщества. Правда, непонятно, в чем будет заключаться ужесточение. Ведь по ст. 166 нижняя планка наказания предусматривает штраф в размере 120 тыс. руб., а по ст. 158 — 80 тыс. руб. При краже максимальное наказание в виде лишения свободы ограничивается двумя годами, а при угоне предусмотрено лишение свободы вплоть до пяти лет.

Лазейку для мошенников, которая позволяет продавать угнанные автомобили, недавно нашли в электронных ПТС.

С многочисленными случаями угонов автомобилей можно ознакомиться в нашей рубрике «Происшествия».

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