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В России начнут делать качественные колесные диски

«Русал» занимается созданием нового алюминиевого сплава для колесных дисков

В стремлении повысить конкурентоспособность отечественной автомобильной промышленности компания «Русал» разработала инновационный алюминиевый сплав со скандием для производства премиальных колесных дисков. Этот прорывной материал открывает новые горизонты в создании легких и при этом чрезвычайно прочных автокомпонентов.

Использование редкоземельного металла скандия в составе сплава позволяет достичь потрясающих показателей прочности – более 450 МПа. Для сравнения, традиционные алюминий-магний-кремниевые сплавы обеспечивают прочность лишь на уровне 370 МПа. Помимо феноменальной прочности, новый сплав также обладает превосходной коррозионной стойкостью и устойчивостью к усталостным нагрузкам.

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Одним из ключевых преимуществ разработки является значительное снижение веса колесных дисков. Благодаря использованию легированного скандием алюминия, диски размером до 21 дюйма будут весить не более 9 кг. Это позволит существенно уменьшить общую массу автомобиля, что, в свою очередь, приведет к снижению расхода топлива и выбросов вредных веществ.

Хотя точные сроки начала производства новых дисков пока не объявлены, уже очевидно, что они будут ориентированы на премиальный сегмент автомобильного рынка.

Стоит отметить, что «Русал» впервые применяет редкоземельные металлы в автомобильной отрасли. Это открывает новые перспективы для использования инновационных материалов в других областях, где требуются легкие и прочные конструкции.

Данная разработка демонстрирует стремление российских компаний внедрять передовые технологии и сохранять конкурентоспособность на мировом рынке. Успешное внедрение алюминиевого сплава со скандием станет еще одним шагом на пути к укреплению репутации России как страны, способной создавать инновационные продукты мирового уровня.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / nuraghies
Количество просмотров 1
01.05.2024
Фото:freepik / nuraghies
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