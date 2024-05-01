Чаще других в ДТП попадают именно такие водители: эксперт объяснил причины

Врач Фомин объяснил, почему склонные к агрессии водители часто попадают в ДТП

Поведение автовладельца на дороге и его манера вождения при этом напрямую зависят от состояния психики, поэтому склонным к агрессии водителям не стоит садиться за руль машины в нервном состоянии. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Если человек склонен к агрессии и находится в возбужденном состоянии, то его манера вождения будет более резкой, а сам он не всегда сможет правильно оценить дорожную обстановку. В результате поездка на автомобиле становится неаккуратной, опасной, а водитель начинает вступать в конфликты с другими участниками дорожного движения», — объяснил собеседник издания.

По мнению Фомина, не стоит торопиться сесть за руль водителям, склонным к агрессии, состояние которых нестабильное на фоне стрессовой ситуации. Лучше «остыть», а чтобы успокоиться сместить внимание с неприятного события. Можно, например, постоять спокойно с закрытыми глазами и сделать дыхательные упражнения.

«Прежде чем садиться за руль, нужно дать себе 15 минут, чтобы прийти в норму. В обратном случае сильное вовлеченное эмоциональное состояние не позволит водителю трезво оценивать дорожную ситуацию», — объясняет эксперт.

Таким образом зацикленность на стрессовой ситуации сменится адекватным состоянием. В итоге, риск попадания в ДТП снизится, резюмировал Фомин.

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Источник: gazeta.ru