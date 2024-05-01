#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России начнут делать качественные колесные диски
1 мая
В России начнут делать качественные колесные диски
«Русал» занимается созданием нового...
Эти действия защитят кузов после суровой зимы и пыльной весны
1 мая
Эти действия защитят кузов после суровой зимы и пыльной весны
Автоэксперт Евтеев перечислил 7 способов...
Чаще других в ДТП попадают именно такие водители: эксперт объяснил причины
1 мая
Чаще других в ДТП попадают именно такие водители: эксперт объяснил причины
Врач Фомин объяснил, почему склонные к агрессии...

Чаще других в ДТП попадают именно такие водители: эксперт объяснил причины

Врач Фомин объяснил, почему склонные к агрессии водители часто попадают в ДТП

Поведение автовладельца на дороге и его манера вождения при этом напрямую зависят от состояния психики, поэтому склонным к агрессии водителям не стоит садиться за руль машины в нервном состоянии. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Если человек склонен к агрессии и находится в возбужденном состоянии, то его манера вождения будет более резкой, а сам он не всегда сможет правильно оценить дорожную обстановку. В результате поездка на автомобиле становится неаккуратной, опасной, а водитель начинает вступать в конфликты с другими участниками дорожного движения», — объяснил собеседник издания.

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

По мнению Фомина, не стоит торопиться сесть за руль водителям, склонным к агрессии, состояние которых нестабильное на фоне стрессовой ситуации. Лучше «остыть», а чтобы успокоиться сместить внимание с неприятного события. Можно, например, постоять спокойно с закрытыми глазами и сделать дыхательные упражнения.

«Прежде чем садиться за руль, нужно дать себе 15 минут, чтобы прийти в норму. В обратном случае сильное вовлеченное эмоциональное состояние не позволит водителю трезво оценивать дорожную ситуацию», — объясняет эксперт.

Таким образом зацикленность на стрессовой ситуации сменится адекватным состоянием. В итоге, риск попадания в ДТП снизится, резюмировал Фомин.

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
01.05.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0