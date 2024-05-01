#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России начнут делать качественные колесные диски
1 мая
В России начнут делать качественные колесные диски
«Русал» занимается созданием нового...
Эти действия защитят кузов после суровой зимы и пыльной весны
1 мая
Эти действия защитят кузов после суровой зимы и пыльной весны
Автоэксперт Евтеев перечислил 7 способов...
Чаще других в ДТП попадают именно такие водители: эксперт объяснил причины
1 мая
Чаще других в ДТП попадают именно такие водители: эксперт объяснил причины
Врач Фомин объяснил, почему склонные к агрессии...

Эти действия защитят кузов после суровой зимы и пыльной весны

Автоэксперт Евтеев перечислил 7 способов привести машину в порядок к лету

На кузове машины может появиться ржавчина из-за воздействия воды и грязи зимой и весной, поэтому автомобилю нужен уход перед наступлением лета, рассказал совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

При движении на машину попадают пыль и грязь, которые являются абразивом. В составе дорожной пыли часто содержатся не только песок и реагенты, но и металлическая стружка. Она появляется, например, от работы тормозных колодок. Все это попадает на лакокрасочное покрытие и портит его, пояснил специалист.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

Он рассказал, как можно защитить кузов от повреждений после суровой зимы и пыльной весны. В первую очередь необходимо очистить подкапотное пространство, так как грязь на блоке цилиндров может нарушить температурный режим работы мотора.

Также необходимо провести тщательную очистку дренажей в моторном отсеке, эту процедуру нужно проделывать не менее раза в год. Следует помыть радиаторы. Из-за грязи они не могут отводить и рассеивать тепло от двигателя.

После этих действия эксперт рекомендует зафиксировать результат консервантом и очистить кузов от металлических вкраплений, колодочной пыли, битума и смолы. Далее можно помыть стекла и зеркала специальным составом от водного камня (кальция). Также после зимы и весны Евтеев посоветовал провести химчистку салона.

Ранее «За рулем» назвал топ-3 практичных и экономичных седанов с пробегом.

Источник: ­­Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
01.05.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0