Эти действия защитят кузов после суровой зимы и пыльной весны

Автоэксперт Евтеев перечислил 7 способов привести машину в порядок к лету

На кузове машины может появиться ржавчина из-за воздействия воды и грязи зимой и весной, поэтому автомобилю нужен уход перед наступлением лета, рассказал совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

При движении на машину попадают пыль и грязь, которые являются абразивом. В составе дорожной пыли часто содержатся не только песок и реагенты, но и металлическая стружка. Она появляется, например, от работы тормозных колодок. Все это попадает на лакокрасочное покрытие и портит его, пояснил специалист.

Он рассказал, как можно защитить кузов от повреждений после суровой зимы и пыльной весны. В первую очередь необходимо очистить подкапотное пространство, так как грязь на блоке цилиндров может нарушить температурный режим работы мотора.

Также необходимо провести тщательную очистку дренажей в моторном отсеке, эту процедуру нужно проделывать не менее раза в год. Следует помыть радиаторы. Из-за грязи они не могут отводить и рассеивать тепло от двигателя.

После этих действия эксперт рекомендует зафиксировать результат консервантом и очистить кузов от металлических вкраплений, колодочной пыли, битума и смолы. Далее можно помыть стекла и зеркала специальным составом от водного камня (кальция). Также после зимы и весны Евтеев посоветовал провести химчистку салона.

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Источник: ­­Российская газета