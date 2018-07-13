Невменяемый мужчина в одних трусах сначала бегал по трассе, а потом угнал автомобиль. Инцидент произошел в ночь на 13 июля в Красноярске.

Как пишет автор видео, ночью неадекватный мужчина сначала бегал по оживленному шоссе и кидался на машины, а потом заскочил в Мазду и угнал ее. Причем, судя по съемке, размещенной сначала в группе ЧП Красноярск Вконтакте, неадекват оказался еще и смышленым: заскочил на заднее сиденье, и когда водитель перелез на переднее сиденье и вышел из машины, чтобы выставить непрошеного гостя, тот моментально заблокировал двери изнутри, перелез на место водителя и уехал. Автовладелец пытался зацепиться за автомобиль, но ему это не удалось. В городе был объявлен план «Перехват», но чем все закончилось, пока неизвестно. Видео снимали на видеорегистратор сзади идущего автомобиля, из-за обилия ненормативной лексики в комментарии разместить на сайте мы его не можем, сюжет можно найти по ссылке.



В соцсети начали бурно обсуждать происшествие, некоторые пользователи утверждают, что ранее видели этого человека, и такое в городе уже случалось неоднократно. Подозревают, что он не был пьян, координация у него не нарушена, а находился под воздействием психотропных веществ. Удивляют действия самого водителя: почему, выйдя из автомобиля, он оставил ключи в замке зажигания? Но, вероятно, сказалось то, что он просто растерялся в этой ситуации.



Участница группы Лена Лехович написала по этому поводу:

«За месяц уже второго обдолбыша встречаю, который бросается на машины. Пару недель назад по Свердловской бегал такой же дурачок. Жутко это все! Я не из пугливых, но таких невменяшек реально опасаюсь, у них стерты границы реальности, им что с 23-го этажа прыгнуть, что под машину, в таком состоянии на них сложно воздействовать силой и убеждениями, думаю, перцовка и шокер их также не остановят. Страшно представить, каких дел он мог натворить в таком состоянии за рулем».

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Фото: Deposotphotos