Коровы помогли задержать автоугонщицу

Необычное задержание произошло 6 августа в городе Сэнфорд (США, штат Флорида). Похитительница автомобиля Subaru попыталась уйти от полиции через пастбище, но была атакована пасущимися там коровами.

Дженнифер Кауфман и две ее подельницы удирали от полиции на угнанном Subaru, вылетели с дороги и увязли в придорожной канаве. Одна из женщин осталась в машине и была тут же арестована, вторую вскоре нашли прячущейся в кустах, а Дженнифер попыталась сбежать от копов через пастбище. Однако находившиеся на нем коровы агрессивно встретили незваную гостью, стали ее преследовать и атаковать. В итоге напуганная преступница вынуждена была вернуться на дорогу, где и была задержана стражами порядка. Видео необычной погони, снятой тепловизором с вертолета, распространила в Сети местная полиция.

Владелец пастбища никогда прежде не замечал, чтобы его коровы вели себя агрессивно. Впрочем, и гостей у них прежде не было — коровы, видимо, испугались, что к ним пробрался кто-то чужой с плохими намерениями, например, хочет похитить телят, а потому стали защищать свою территорию.

Загнанной в ловушку коровами Кауфман теперь предстоит ответить в суде по обвинению в угоне, хранении наркотиков, посягательстве на частную собственность и сопротивлении при задержании.

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Фото: ТАСС/UIG

Видео: YouTube