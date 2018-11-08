Зря старался! Парень угнал машину ради свидания, а девушка не пришла

Угонщик вскоре сам явился в полицию. Теперь неудачное свидание грозит еще и обернуться лишением свободы.

59-летний житель Омска обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля Nissan (модель не называется). Он рассказал, что сдал в аренду свой гараж, а арендатор собирался открыть в гаражном боксе автомастерскую и даже внес за первый месяц оплату в 13 000 рублей.

Вскоре владелец гаража решил отремонтировать свой автомобиль и обратился к арендатору за помощью. Вечером он сдал свою машину в ремонт, а вернувшись утром ее не обнаружил, как и самого арендатора, который перестал отвечать на звонки.

Через какое-то время 38-летний арендатор сам пришел в отдел полиции № 7 и написал явку с повинной. Он рассказал оперативникам, что познакомился в интернете с девушкой и решил поехать на свидание на автомобиле, а поскольку своего у него не было, он сел за руль оставленной ему для ремонта машины. Девушку он прождал зря, на свидание она не пришла и вообще перестала выходить на связь. Мужчина вернулся в гараж, а затем отправился в полицию. Красть автомобиль он и не намеревался, просто взял «напрокат», решив, что владелец пропажу не обнаружит. Теперь горе-жениху грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Автомобиль вернули владельцу, сообщило Управление МВД России по Омской области.

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