Рейтинг угонщиков: найдите в нем свой автомобиль

В 2018 году количество угонов автомобилей в России, по данным ГИБДД, снизилось сразу на 20%. «За рулем» выяснил, какие машины предпочитают преступники и почему.

В 2018 году без ведома законных владельцев сменили хозяев 21 112 машин. Годом ранее, по данным Госавтоинспекции, таковых было 26 441. Серьезный прогресс: снижение сразу на 20%! Эта тенденция сложилась давно, но столь существенный «минус» в масштабах всей страны отмечен, пожалуй, впервые.

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Негативных трендов несколько. Доходы населения падают, а из автомобилистов с каждым годом вытягивают всё больше денег — сборами, штрафами, налогами. На таком фоне не может не расти спрос на запчасти сомнительного происхождения, ведь под защитой каско ездит сравнительно небольшая часть россиян. Кстати, страховой полис тоже косвенно способствует росту автомобильных краж: люди, уповая на страховую выплату, пренебрегают дополнительной защитой — и у преступников появляется огромный выбор легкой добычи, оснащенной примитивными противоугонками, штатными или дешевками потоковой дилерской установки.

На другой чаше весов — факторы, способствующие снижению количества преступлений. Продажи новых автомобилей в России в последние годы радикально сократились — с почти 3 млн экземпляров в рекордном 2012‑м до 1,4 млн в антирекордном 2016‑м. То есть свежих машин, на которые приходится значительная часть угонов, на улицах стало меньше.

Плюс растет доля кредитных сделок. А раз есть отношения с банком, то имеется и страховка каско, которая практически исключает заинтересованность автомобилиста в бэушных запчастях. Хотя не стоит забывать, что немало людей выбирают полис с франшизой, что означает устранение последствий небольших аварий за свой счет. Эти автолюбители будут искать запчасти из разряда «подешевле», в том числе на «разборках», где часто потрошат и распродают по деталям угнанные машины.

Гарантий не даём

Вероятность угона можно максимально снизить, но обезопасить себя на 100% реально лишь в одном случае — если не иметь автомобиля. Главных советов два: по возможности не выбирайте машины из числа популярных у угонщиков и ставьте хорошую дополнительную защиту. Плохо взламываемая противоугонка часто вынуждает оставить в покое ваш автомобиль и поискать добычу в соседнем дворе.

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Даже совсем старая или, напротив, жутко дорогая и эксклюзивная машина не гарантирует владельцу спокойного сна. В отчете об угонах за прошлый год древние Audi 80 и 100 уехали от законных хозяев почти 60 раз! Есть среди похищенных один Bentley и три лимузина Mercedes-Maybach, которые, кажется, никогда не стоят без присмотра. У вас не очень востребованная угонщиками машина? Поздравляем! Но бывает, что и швабра стреляет. В прошлогоднюю статистику вошли, в частности, 45 традиционно считающихся неугоняемыми Ситроенов, 87 Peugeot, 63 «уазика» семейства 469/3151/Хантер и четыре внедорожника ТагАЗ. Последние даже встретить сложно! Их владельцы наверняка и помыслить не могли, что однажды не обнаружат свою машину под окном.

В помодельной разбивке поражает количество краж старых отечественных машин. Из 213 угнанных автомобилей ВАЗ‑2101, -2102 и —2103 значительную часть взяли, допустим, «просто покататься» потому, что защита от угона была минимальная. Однако десять украденных 21‑х Волг, 23 экземпляра ГАЗ‑24, шесть газиков моделей 67 и 69 да 17 старых Запорожцев намекают, что преступники проявляют интерес и к коллекционным ценностям. Риск минимальный: подобную машину владелец проведывает редко, а у нового покупателя она вообще может не выезжать из гаража. Да и какой инспектор будет на дороге проверять на угон Запорожец?

Корея, вперёд!

В перечне наиболее подверженных угону марок нет неожиданностей. Лада — самая массовая марка, этих машин и угоняют больше. Тойот тоже немало, но динамика роста их угонов не идет ни в какое сравнение с тем, что демонстрируют Hyundai и Kia. Скоро в невеселом рейтинге японская компания окажется вне тройки лидеров. Это пойдет на пользу имиджу: немало потенциальных покупателей отказывается от Тойоты именно по причине высокой вероятности угона.

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Лады входят в угонную статистику отдельными моделями, а не семействами. В 2016–2017 годах «шестерки» и «семерки» опережали тойотовскую Camry и не сильно отставали от лидеров антирейтинга — Соляриса и Rio. В 2018‑м ВАЗ‑2107 всё еще занимает третье место в «абсолюте», а Camry даже с уменьшившимся на треть количеством угонов сместила ВАЗ‑2106 на пятое место.

Ford Focus в битве за сомнительное лидерство уже не участвует. За последние годы его востребованность у преступников существенно упала вслед за рыночным провалом машины третьего поколения.

Если отбросить Ладу и рассматривать только иномарки, в угонный топ‑10 войдут четыре Тойоты — от народной Короллы до внедорожника Land Cruiser 200. Даже если расширить перечень до топ‑20, этот показатель никому не покорится. Максимум по три модели наберут в нем Mazda (модели 3, 6 и CX‑5) и Kia (Rio, Ceed и Sportage).

Самая древняя в списке самых угоняемых иномарок — Daewoo Nexia. Спрос на нее падает, однако угонщики увели 196 машин.

Всё относительно

Эксперты центра защиты от угонов ­Угона.нет пошли дальше и сравнили статистику ГИБДД с данными о количестве стоящих на учете автомобилей. Выяснилось, что на 1000 зарегистрированных в стране машин конкретной модели больше всего краж приходится на Волгу ГАЗ‑21 — 12,5! Дело Юрия Деточкина живет и процветает. На втором месте — Nissan GT-R: 6,2 угона на 1000 машин. Третье место разделили новичок Genesis G80 и… старичок ГАЗ‑69: по 4,7 угона. Коллекционерам стóит задуматься.

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А вот у самых угоняемых в абсолютном исчислении автомобилей ВАЗ этот показатель — в пределах от 0,4 до 0,6. Парк ВАЗов огромен, поэтому относительные данные по угонам выглядят скромно. Веста и XRAY преступникам пока неинтересны: коэффициент риска угона равен 0,2. Объяснить это можно тем, что XRAY и Веста только начали сходить с гарантии и вступать в тот возраст, когда владельцы уже обращают внимание на запчасти, бывшие в употреблении. Сказывается и отсутствие любви к этим автомобилям на Кавказе — не угоняют!

В премиальном сегменте (за редким исключением) зависимость простая: чем дороже машина, тем выше вероятность угона. Например, у Audi Q3 индекс равен 0,1, у Q7 — 0,7; у Мерседеса А‑класса — 0,3, у S‑класса — как минимум 1,3. Лексусы подвержены риску кражи все без исключения: минимальный рейтинг — ­0,8–0,9 (IS, RX, GX), максимальный — 3,3–4,1 (LX и ES).

Иными словами, опасность ждет везде. Хотите меньше волноваться за автомобиль? Обеспечьте ему защиту чуть бóльшую, чем штатный арсенал. Отдавайте предпочтение индивиду­альному подходу и нестандартным ­решениям.