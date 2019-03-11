Названы самые угоняемые автомобили в России. Рейтинг марок и моделей

За прошлый год число угонов снизилось, но предпочтения криминальных элементов остались прежними.

Материалы по теме Угонов в России стало меньше, но мототехнику похищают чаще

В ГИБДД зафиксировали неожиданный тренд: в прошлом году было угнано 21 112 легковых автомобилей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Но при этом, продажи на первичном рынке выросли на 12,8%.

По-прежнему чаще всего угоняют автомобили российских брендов: в 2018 году на их долю пришлась почти треть от всего числа угонов или 6170 шт. Причем угонять Лады и УАЗы стали реже на 1,8%. На втором месте — корейские марки — 6078 шт (28,8% от общего числа угонов). Замыкают тройку «японки», их доля составила 19% (4005 автомобилей).

Среди марок лидерство как всегда удерживает Лада. В 2018 году было угнано 5655 автомобилей с ладьей на радиаторной решетке. На втором месте Toyota (2624 автомобиля), на третьем — Hyundai (1879 автомобилей). В пятерку также вошли Kia (1832 автомобиля) и Nissan (951 автомобиль).

Не изменились предпочтения угонщиков и в разрезе моделей. Уже третий год подряд, как сообщает портал «Угона.нет» с ссылкой на статистику Госавтоинспекции, самой угоняемой иномаркой в нашей стране является Hyundai Solaris (1265 автомобиля). На втором месте соплатформенный Kia Rio (976 автомобилей), на третьем Toyota Camry (695 автомобилей).

Отдельно эксперты рассмотрели премиальный сегмент автомобилей. Там угонщики по-прежнему любят Lexus LX (162 автомобиля), Mercedes-Benz E-класса (160 автомобилей) и «пятерку» BMW (117 автомобилей).

Любопытно выглядит топ-3 угоняемых автомобилей по удельному весу, то есть количеству угонов на тысячу эксплуатируемых транспортных средств. Здесь в безусловных лидерах… ГАЗ-21 «Волга» с показателем 12,5 угонов на тысячу автомобилей. На втором месте купе Nissan GT-R (6,2 угона на тысячу автомобилей), на третьем — Genesis G80 (4,7 угона на тысячу автомобилей).

Страховщики тоже составили свой рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.

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Инфографика: Угона.нет