Как автомобили каршеринга разбирают на запчасти

Один из каршеринговых сервисов рассказал, как клиенты разворовывают его автомобили: по частям и целиком.

Каршеринговые автомобили быстро стали не просто особым видом транспорта. Люди увидели в них новые возможности: машины каршеринга используют не только по назначению, но и для нарушения законов. Кто-то, воруя аккаунты, получает возможность сесть за руль без водительских прав, другие по ряду причин позволяют себе безответственное поведение за рулем, а третьи разбирают эти «общие» машины на запчасти.

Реальное отношение людей к каршерингу хорошо видно благодаря, например, отчету Belkacar. На своей официальной странице в соцсети сервис рассказал, как предприимчивые люди пытались угнать один из каршеринговых автомобилей в Абхазию: пропавший в Московской области сигнал машины вдруг появился в Ростове-на-Дону, после чего его удалось проследить до Адлера, а на границе злоумышленники были схвачены. Выявить автомобиль в потоке было сложно из-за того, что угонщики сняли с него все фирменные наклейки, заменили номерные знаки и, для большей убедительности, наклеили на заднем стекле фразу «На Берлин!».

Угоны каршеринговых автомобилей, оборудованных различными передатчиками, достаточно редки. Чаще их разбирают на запчасти. Согласно приведенной статистике, в 2018 году с автомобилей Belkacar было снято 97 салонных ковриков, 146 аккумуляторных батарей, семь рулевых колес и девять медиасистем. Более того, люди снимали даже сиденья! За год сервис недосчитался 14 передних кресел и одного заднего дивана целиком. Лидером хищений стали щетки стеклоочистителей. Их было украдено около 2100 штук. С удовольствием клиенты воруют и наборы автомобилистов, в которые входят знаки аварийной остановки, огнетушители, аптечки и так далее. Непонятно как, но в сервисе подсчитали даже количество слитой омывайки — 18 000 литров.

С другими забавными случаями можно ознакомиться здесь.

Фото: Belkacar