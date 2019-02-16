О неполадках Весты из парка ЗР — в очередном отчете по эксплуатации.

Кузовной ремонт

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В конце декабря 2016 года, буквально через пару дней после окончания срока действия полиса каско, в корму нашей Весты причалил зазевавшийся водитель кроссовера. Получив выплату по ОСАГО и приценившись к разным вариантам ремонта, остановились на неофициальном, но специализированном кузовном сервисе. Место было проверенным: я уже красил там две семейные машины, и все было отлично.

Но в случае с Вестой что-то пошло не так. Через год с небольшим после ремонта, весной 2018-го, на крышке багажника «полез» лак. Пока пытался выкроить время в плотном рабочем графике, минуло полгода. Задержка оказалась кстати: к осени аналогичная проблема проявилась и на заднем бампере. Косяк маляров налицо, но на «жестянку» дают гарантию всего полгода. В редких случаях год, но и этот срок наша машина отходила без проблем.

За полгода пятно вспучившегося лака на крышке багажника размером с рублевую монету разрослось вот до такого непотребства. Вся горизонтальная плоскость и часть вертикальной лишились внешнего слоя.

Второй шанс давать той же мастерской не хотелось. Решил обратиться к дилеру. Тем более что стоимость окраски одной детали он озвучил ту же, что и неофициалы, — в пределах 8000 рублей. То есть 16 000 рублей за окраску бампера и крышки багажника. В итоге вышло чуть больше: пришлось доплатить за снятие старой краски. Итого — 17 780 рублей. Это чистый убыток редакции из-за некачественного ремонта у неофициалов.

Работа и отношение дилера понравились. Время покажет, насколько качественно сделали машину.

С хромом на «саблях» переднего бампера к середине четвертой зимы все стало совсем грустно. Ликвидировать или замаскировать дефекты химией не получилось.

Lada Connect

Уже больше года на нашей Весте работает предсерийный образец телематического комплекса Lada Connect. На редакционном седане его установили по «обходной» технологии, однако никаких сбоев или проблем с ним не было: приложение на смартфоне собирает данные о поездках, запускает двигатель, открывает и запирает двери.

Жалоба, как и в первом отчете, только одна. Я совсем не согласен с теми оценками, которые система дает вождению, с ее интерпретацией маневров, резких разгонов и торможений. Балл, выставленный мне «Ладой Коннект», достаточно высокий — 9,4 из 10, однако количество выявленных ею «опасных» моментов чрезмерно. Если бы мне предложили опираться на телематику, платя за страховой полис, я бы несколько раз подумал. Например, предварительно поездил с предложенной системой, чтобы понять ее подход к оценке.

Lada Connect отработала больше года без нареканий. Официальный сайт Лады о ней до сих пор молчит. Не знают ничего о системе и дилеры.

Автозапуском я не злоупотребляю. Пользуюсь им, только когда температура на улице опускается ниже —10°С, что в Московском регионе случается относительно редко. Таймер выставлен на 15 минут работы двигателя, и этого хватает, чтобы в салоне потеплело. Нужно только не забыть с вечера выставить подходящие настройки отопителя. Было бы классно иметь возможность и им тоже управлять дистанционно, а также включать из дома обогрев ветрового стекла.

Что говорят на форумах

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Один из владельцев Весты пожаловался в письме редакции на «высаживающийся» при длительной стоянке аккумулятор. Несколько похожих примеров нашел и на профильном интернет-форуме. Эта проблема может быть следствием некачественно установленного дополнительного оборудования или браком самой батареи. На нашей машине такой беды нет. В декабре-январе Весте пришлось простоять на улице без движения три недели. Завелась с полуоборота! Хотя аккумулятор не подзаряжали с момента покупки ни разу, а губительных для него коротких поездок у меня хватает.

Как менять стойки стабилизатора на Ладе Весте, показано в нашей видеоинструкции (по ссылке).

Вот что бывает, если вовремя не прочистить дренажное отверстие кузова в районе передних амортизаторных стоек, — видео.

Очень полезный аксессуар — водосток лобового стекла для Лады Весты (и не только) всегда доступен в нашем интернет-магазине. А тем, кто находится в поисках хорошего подарка автомобилисту, рекомендуем присмотреться к антибуксам.

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