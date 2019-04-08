ГИБДД бдит: угон раскрыт раньше, чем о нем заявили

Конечно же, дело не обошлось без распития спиртных напитков!

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Сотрудники ГИБДД в Усть-Куте, патрулируя улицы в ночное время, обратили внимание на автомобиль Lada, двигавшийся по улице Кирова с подозрительно низкой скоростью. Почувствовав неладное, полицейские остановили автомобиль, и при проверке оказалось, что 36-летний водитель пьян и у него нет при себе документов на автомобиль. Заподозрив, что машину он угнал, мужчину доставили в отдел полиции.

Позже оказалось, что хозяин автомобиля поставил его на стоянку и отдал ключи охраннику, чтобы тот в случае необходимости мог его переставить. Потом к сторожу зашел друг, и после совместных возлияний гость заметил на столе ключи и решил прокатиться по ночному городу. Но как-то не «рассчитал» со скоростью, поэтому практически сразу его задержали сотрудники полиции. Они же позже установили хозяина автомобиля и сообщили ему о находке.

По данному факту возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщило ГУ МВД России по Иркутской области. По этой статье предусмотрено наказание — от штрафа до 120 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

На прошлой неделе произошло ограбление «века» — угнали ГАЗель с партией носков для торгового центра. Причем, по всей видимости, охотились грабители именно за носками.

Сбегая от полиции, угонщик не справился с управлением и приехал прямо в руки стражей порядка. Такое иногда случается.



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