BMW X6 способен и на такое: нелепая парковка угонщика

Сбегая от полиции, угонщик не справился с управлением и приехал прямо в руки полиции. О курьезном случае рассказала полиция Риги.

Криминальная полиция Риги задержала человека, который угнал автомобиль и сбежал бы от сотрудников правоохранительных органов, если бы не курьез.

Преступник угнал BMW X6, полиция его засекла и начала преследование, но он игнорировал приказы остановиться, совершал опасные и агрессивные маневры, ставя под угрозу безопасность дорожного движения. Сотрудники правоохранительных органов предупредили его, что вынуждены будут применить огнестрельное оружие, но их угрозы не подействовали.

Полицейские стали стрелять, но преступник продолжил движение и вскоре спровоцировал ДТП, буквально наскочив на угнанном автомобиле на Hyundai, и в результате деваться уже стало некуда. Он все же сделал попытку убежать, но его быстро скрутили. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция задержала угонщика, им оказался мужчина 1984 года рождения, который ранее привлекался за угоны.

В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Незадачливому воришке может грозить до трех лет лишения свободы.