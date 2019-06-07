Названы самые защищенные от угона автомобили

Российский рейтинг защищенности автомобилей от угонов впервые представил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

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Эксперты отобрали 10 марок автомобилей, исходя из того, какие машины массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и статистики угонов. В итоге в рейтинг включили пять классов машин по две марки в каждом. В дальнейшем список будет расширен, рассказалив ВСС агентству РИА «Новости».

Оценка штатной защиты машины проходила в четыре этапа: сначала изучалась защищенность от несанкционированного проникновения (250 баллов), затем — от запуска двигателя и движения (475), от изготовления дубликата ключа и смены номеров (225), а также учитывалось наличие мониторингового блока с возможностью подключения к нему блокировки двигателя (50). Чем больше баллов заработал автомобиль, тем выше его защищенность от угона.

Максимальная возможная оценка — тысяча баллов, но это недостижимая планка. Ближе других к этому значению подошел премиальный внедорожник Land Rover, заработавший 740 баллов. На втором месте с 614 баллами расположилась Toyota Camry, на третьем — Volkswagen Tiguan, набравший 608.

ОТ 500 до 600 баллов получили Skoda Rapid, Kia Rio, Kia Optima, Toyota Land Cruiser 200 и Toyota RAV 4. Замыкают десятку малозащищенные Hyundai Creta (444) и Renault Duster (379).

По словам страховщиков, для водителей рейтинг мог бы стать дополнительным критерием при выборе автомобиля, для автопроизводителей — стимулом, чтобы повышать защищенность машин.

Согласно рейтингу городов по количеству хищений автомобилей, чаще всего их угоняют в Санкт-Петербурге, Хабаровске и Калуге.

Бывает, что угоны раскрывают раньше, чем о них заявляют.



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