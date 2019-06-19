Скованные одной цепью: новая разводка на дорогах

Автомобиль (тем более дорогой) — особо привлекательный объект для криминалитета. Стоит на улице без охраны, снабжен мотором и колесами — соблазнительно… Но угон — не все, что может произойти с машиной. Есть и более мелкие неприятности.

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Если у человека есть автомобиль — у него есть деньги. А если у него есть деньги — он может ими поделиться. Так думают не только чиновники всех калибров, но и мошенники. Многие «разводки» давно известны, мы о них уже писали. Но появились новые схемы, о которых мы обязаны вас предупредить. Вот одна из них — новый вариант довольно старой «разводки» с навесным замком на двери.

Запись об этой схеме в одной из социальных сетей получила ироничное название «Стартап в Самаре». Мошенники додумались скрепить ручки дверей двух автомобилей цепью с замком, оставив владельцам машин записку с требованием о переводе денег на электронный счет. Иначе грозились сжечь машины. Конечно, эту угрозу никто из «скованных одной цепью» всерьез не принял, машины освободили, просто спилив цепь (или сбив замок), так что злоумышленники еще и в убытке остались. Поделом.

Обычно вымогатели стараются нагнать страху в подобных записках. Питерский злоумышленник искал сочувствия.

В Санкт-Петербурге мошенник «потрудился» еще серьезнее, продев в колесо автомобиля цепь с вваренной в одно из звеньев автомобильной секреткой. И, конечно, оставил сопроводительное письмо, в котором признался, что прибегнуть к такому мерзкому способу решения финансовых проблем его заставила горькая нужда.

К владельцу автомобиля (точнее — владелице) он обращался на Вы, с большой буквы, и просил не фотографировать и не выкладывать в интернет письмо, так как идея уникальна и ею могут воспользоваться мошенники (себя к таковым он не причисляет, и возможно, правомерно, о чем ниже). Благодарил за понимание. А также писал, что ключ стоит 15 000 рублей, но «если у Вас есть возможность перевести сумму, превышающую вышеизложенную, то я буду весьма признателен Вам за это». В общем, эдакий застенчивый воришка Альхен из VIII главы «12 стульев».

Увы, владелица автомобиля такой трогательный стиль вымогательства не оценила, колесо поменяла на запасное и рассказала о случившемся в интернете. Цепь сняли в ближайшем сервисе.

Не ведитесь на провокации! Если автор записки будет установлен, его могут осудить по статье 163 УК РФ за вымогательство.