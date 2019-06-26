Льготные автокредиты вернутся с 1 июля

Правительство выделило на программы льготного автокредитования и лизинга 10 млрд рублей.

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Программы льготного автокредитования и лизинга возобновятся с 1 июля этого года — правительство выделило на них 10 млрд рублей, которые, простимулировав продажи, вернутся в бюджет в виде налогов. На стимулирование продаж легковых автомобилей заложено 6 млрд рублей, а на лизинг — 4 млрд рублей. На этот шаг правительство пошло после того, как в начале недели автопроизводители забили тревогу из-за резкого спада продаж.

Как подсчитали в Министерстве промышленности и торговли, выделенных денег хватит для реализации 75 тысяч автомобилей. До середины июня этого года в России действовали программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяли сэкономить до 10% при покупке машины отечественного производства. Лизинговые программы «Российский тягач», «Российский фермер», «Свое дело» позволяли сэкономить до 12,5%. Но выделенные средства, в количестве 10,4 млрд рублей, уже закончились, позволив реализовать более 63 тыс. автомобилей.

«Насколько я понимаю, сейчас образовался недостаток финансирования для того, чтобы эти программы продолжить в этом году и чтобы они приносили ощутимые плоды», — цитирует «Российская газета» слова премьер-министра Дмитрия Медведева.

Возобновление работы программ господдержки позволит не только приобретать новые автомобили, но и сохранить рабочие места. По данным, которые привел министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в автомобильной отрасли трудоустроено более 2 млн человек.

«Считаем крайне важным возобновить работу этих программ с 1 июля этого года, что позволит простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях», — заявил Денис Мантуров.

Часть выделяемых денег будут взяты в резервном фонде. Для изыскания остальных 7 млрд рублей потребуются корректировки госбюджета.

Ранее, 24 июня в понедельник, автопроизводители собрали большую конференцию, на которой озвучили реальное положение дел в автомобильной отрасли и рассказали о предстоящей катастрофе.

Падение продаж оказалось значительнее, чем отмечалось в отчетах АЕБ: дилеры просто рисовали цифры, чтобы не признаваться в резком падении спроса на их машины.

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