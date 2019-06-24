Несколько ведущих автопроизводителей России собрались сегодня, чтобы привлечь внимание российского правительства к проблеме падения спроса на автомобили. Если срочно не будут предприняты меры поддержки спроса, авторынок России рискует «покатиться под горку».

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На пресс-конференции собрались представители компаний АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, «Соллерc», Renault, Hyundai и ассоциации «Российские автомобильные дилеры», все они по-своему, но довольно эмоционально описали текущую ситуацию на рынке. Топ-менеджеры констатировали, что падение спроса ощущается по всем направлениям: как легковых, так и легких коммерческих и грузовых автомобилей. Спрос начал сокращаться с начала года, и темпы этого сокращения только увеличиваются. Так, в мае продажи, по статистике АЕБ, сократились на 7%, а по регистрациям — на все 18–20%. И перспектива такая, что негативная динамика может продолжаться несколько лет.

В целом отрасль легковых и легких коммерческих автомобилей ожидает падения спроса в этом году на 5–10% при условии, если государство не вмешается и не окажет мер поддержки. Представители автокомпаний настаивали, что сейчас сложилась ситуация, когда в помощи нуждаются больше покупатели, чем автопроизводители, хотя у последних дела тоже не блестящие, ведь их бизнес напрямую зависит от продаж.

Меры поддержки предыдущих кризисов в 2008 и 2014 годах оказали благотворное влияние на отрасль, и теперь очень остро стоит вопрос — какие меры нужно продолжать, какие — возобновить, а какие, может быть, и ввести.

Пока власти молчат, производители легковых автомобилей решили проявить настойчивость и напомнить, что в марте завершилась программа «Семейный автомобиль», так как выделенные на нее средства закончились. Она хорошо поддержала рынок, но работала только для легковых автомобилей, а между тем дела с продажами грузовиков тоже обстоят не лучшим образом. Представитель КАМАЗа Сергей Афанасьев отметил, что в его компании ожидают падения продаж на 10%, до 52 тыс. машин. И просят у государства поддержать спрос грузовых автомобилей возобновлением программ обновления парка, утилизации и субсидирования производства газовой техники.

Представитель ГАЗа Олег Марков полагает, что падение продаж у его компании может составить все 12%, реализовать при текущем положении дел удастся не более 93 тыс. автомобилей, таким образом откатившись по результатам к показателям рынка 10-летней давности. К мерам, предложенным выше, он добавил бы льготный лизинг и льготное автокредитование. Не помешало бы возобновить и социальные программы — приобретение автомобилей для госслужб, школьных автобусов и карет скорой помощи. Кроме того, для отрасли крайне важно, подчеркнул топ-менеджер, чтобы меры господдержки носили не «рваный», а долгосрочный характер — длились не менее 3–5 лет, только тогда отрасль будет чувствовать себя более-менее уверенно в условиях непростой экономической ситуации.

Самый «оптимистичный» прогноз падения рынка легковых автомобилей дал вице-президент АВТОВАЗа Ян Птачек — на 3–4%, до 1 млн 750 тыс. штук.

Участники сошлись во мнении, что поддержка государства в нынешних условиях нестабильной экономики и покупательской неуверенности жизненно необходима, и они ее с нетерпением ждут.

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