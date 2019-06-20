Эксперты выяснили, насколько россияне обеспечены автомобилями

На начало 2019 года в России числилось 43,5 млн легковых автомобилей, из них в собственности физических лиц — 41,8 млн штук.

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А из 4,1 млн легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) 3,1 млн тоже принадлежат физическим лицам, сообщает агентство «Автостат».

Всего же автопарк легковых и легких коммерческих автомобилей в России насчитывает 44,9 млн, без учета Крыма и Севастополя, потому что после 2014 года по ним официальной статистики нет. Однако по оценке «Автостата» там может быть порядка 600 тысяч единиц. Таким образом — 45,5 млн автомобилей приходится на 146,8 млн россиян, 310 автомобилей на 1000 жителей.

А насколько обеспечены автомобилями домохозяйства, то есть российские семьи? Если поделить общее число автомобилей, которые находятся в собственности физических лиц (45,5 млн) на число домохозяйств (54,4 млн), то получается 836 штук на 1000 семей. Кажется, результат не такой уж плохой, но это не так. Опять же по оценке «Автостата», около 39% домохозяйств имеет один автомобиль, около 15% — две машины, и чуть менее 4% семей владеют тремя и более автомобилями. Таким образом 42% российских семей вообще не имеют машины.

В Топ-13 самых крупных авторынков мира Россия занимает предпоследнее место.

Средний возраст автомобиля по итогам пяти месяцев с начала года составил 11,4 года.



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