На мировом авторынке по результатам продаж в мае этого года сменился лидер: США вернули себе первенство благодаря спаду интереса к новым автомобилям в Китае.
В течение последнего весеннего месяца в Соединенных Штатах было куплено 1,59 млн новых автомобилей. Если сравнивать с показателями прошлого года, то это всего на 0,1% меньше. Тем временем в Китае спрос на новые машины рухнул на 17,4%, а дилеры смогли реализовать 1,56 млн автомобилей. В результате авторынок США вышел на первое место.
Подобных объемов продаж нет больше ни в одной стране мира, а третью строчку рейтинга заняла Германия с результатом 333 тыс. новых автомобилей, пишет «Автостат». При этом стоит отметить, что спрос на машины в этой стране в мае вырос на 9%.
Значительное падение спроса на новые автомобили отмечается и в густонаселенной Индии — 20-процентный спад. В мае позволить себе приобрести новую машину смогли лишь 239 тыс. человек. В пятерку лидеров вошел также растущий авторынок Бразилии с показателем 234 тыс. реализованных машин. Это на 20,3% больше, чем в мае прошлого года.
В десятку крупнейших авторынков мира по результатам майских продаж вошла Япония, занявшая шестое место с результатом 213 тыс. проданных машин (на 5,2% больше, чем годом ранее). Седьмое место досталось Канаде, рынок которой сократился на 6,1%, до 203 тыс. проданных автомобилей. Италия, граждане которой купили 197 тыс. автомобилей, заняла восьмую строчку рейтинга, несмотря на сокращение продаж на 1,2%.
Замыкают топ-10 рынки Франции и Великобритании. Жители этих стран купили в мае 194 тыс. и 184 тыс. новых автомобилей. Интерес французов к новым автомобилям вырос на 1,2%, а дилеры Англии, наоборот, недосчитались 4,6% покупателей.
Что касается России, то с результатом 138 тыс. проданных автомобилей ей удалось занять лишь 12-ю строчку рейтинга. Падение спроса составило 6,7%. Выше, на 11-м месте, расположилась Южная Корея, жители которой хоть и стали реже покупать машины, но все равно приобрели 150 тыс. штук. Не исключено, что российский авторынок скоро сместится на 13-ю позицию, так как результаты продаж в нашей стране почти сравнялись с результатами реализации в Испании, где в мае было куплено 130 тыс. новых автомобилей, а падение спроса не так велико — 4,6%.
Мировые продажи новых автомобилей в мае 2018 г.
|
Место
|
Страна
|
Продано, шт.
|
Изменение к маю 2018 г., %
|
1
|
США
|
1 590 000
|
—0,1
|
2
|
Китай
|
1 560 000
|
—17,4
|
3
|
Германия
|
333 000
|
9
|
4
|
Индия
|
239 000
|
—20
|
5
|
Бразилия
|
234 000
|
20,3
|
6
|
Япония
|
213 000
|
5,2
|
7
|
Канада
|
203 000
|
—6,1
|
8
|
Италия
|
197 000
|
—1,2
|
9
|
Франция
|
194 000
|
1,2
|
10
|
Великобритания
|
184 000
|
—4,6
|
11
|
Южная Корея
|
150 000
|
—4,5
|
12
|
Россия
|
138 000
|
—6,7
|
13
|
Испания
|
130 000
|
—4,6
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Фото: depositphotos.com
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