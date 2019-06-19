Провал майских продаж наблюдался не только в России и привел к смене мирового лидера среди авторынков.

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На мировом авторынке по результатам продаж в мае этого года сменился лидер: США вернули себе первенство благодаря спаду интереса к новым автомобилям в Китае.

В течение последнего весеннего месяца в Соединенных Штатах было куплено 1,59 млн новых автомобилей. Если сравнивать с показателями прошлого года, то это всего на 0,1% меньше. Тем временем в Китае спрос на новые машины рухнул на 17,4%, а дилеры смогли реализовать 1,56 млн автомобилей. В результате авторынок США вышел на первое место.

Подобных объемов продаж нет больше ни в одной стране мира, а третью строчку рейтинга заняла Германия с результатом 333 тыс. новых автомобилей, пишет «Автостат». При этом стоит отметить, что спрос на машины в этой стране в мае вырос на 9%.

Значительное падение спроса на новые автомобили отмечается и в густонаселенной Индии — 20-процентный спад. В мае позволить себе приобрести новую машину смогли лишь 239 тыс. человек. В пятерку лидеров вошел также растущий авторынок Бразилии с показателем 234 тыс. реализованных машин. Это на 20,3% больше, чем в мае прошлого года.

В десятку крупнейших авторынков мира по результатам майских продаж вошла Япония, занявшая шестое место с результатом 213 тыс. проданных машин (на 5,2% больше, чем годом ранее). Седьмое место досталось Канаде, рынок которой сократился на 6,1%, до 203 тыс. проданных автомобилей. Италия, граждане которой купили 197 тыс. автомобилей, заняла восьмую строчку рейтинга, несмотря на сокращение продаж на 1,2%.

Замыкают топ-10 рынки Франции и Великобритании. Жители этих стран купили в мае 194 тыс. и 184 тыс. новых автомобилей. Интерес французов к новым автомобилям вырос на 1,2%, а дилеры Англии, наоборот, недосчитались 4,6% покупателей.

Что касается России, то с результатом 138 тыс. проданных автомобилей ей удалось занять лишь 12-ю строчку рейтинга. Падение спроса составило 6,7%. Выше, на 11-м месте, расположилась Южная Корея, жители которой хоть и стали реже покупать машины, но все равно приобрели 150 тыс. штук. Не исключено, что российский авторынок скоро сместится на 13-ю позицию, так как результаты продаж в нашей стране почти сравнялись с результатами реализации в Испании, где в мае было куплено 130 тыс. новых автомобилей, а падение спроса не так велико — 4,6%.

Мировые продажи новых автомобилей в мае 2018 г.

Место Страна Продано, шт. Изменение к маю 2018 г., % 1 США 1 590 000 —0,1 2 Китай 1 560 000 —17,4 3 Германия 333 000 9 4 Индия 239 000 —20 5 Бразилия 234 000 20,3 6 Япония 213 000 5,2 7 Канада 203 000 —6,1 8 Италия 197 000 —1,2 9 Франция 194 000 1,2 10 Великобритания 184 000 —4,6 11 Южная Корея 150 000 —4,5 12 Россия 138 000 —6,7 13 Испания 130 000 —4,6

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