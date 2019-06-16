Грядет война кроссоверов: скоро их будет 70%

В исследовании Car Wars аналитики предсказывают в 2023 году жесткую конкуренцию 149 кроссоверов и, как следствие, сокращение прибылей автопроизводителей, а также снижение интереса покупателей к новым кроссоверам.

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Ежегодное исследование Bank of America под названием «Автомобильные войны» («Car Wars») представляет прогноз ситуации на автомобильном рынке на ближайшие четыре года. В новом прогнозе на 2020–2023 годы говорится, что производители за этот срок выпустят 246 новых и существенно обновленных моделей. Кроссоверы и внедорожники составят 70% всех новинок, а значит это отразится на прибыльности сегмента, говорится в отчете.

С одной стороны, выпуск новых моделей — правильный ход, и те автопроизводители, у которых будут новейшие автомобили, привлекут клиентов и получат значительную долю рынка. Больше всего новинок с 2020 по 2023 годы запланировано у Honda, Hyundai-Kia и Ford. Поэтому они однозначно увеличат свое присутствие на рынке. У General Motors, Volkswagen и Fiat-Chrysler ожидается меньше новых и обновленных моделей, а значит они рискуют потерять покупателей и, как следствие, часть прибыли.

Прогноз ежегодного появления 62 новых и обновленных автомобилей с 2020 по 2023 годы на 55% выше, чем показатель периода с 2004 по 2019 годы — 40 новых автомобилей в год. Авторы исследования считают, что интенсивность выпуска новых кроссоверов на 45% больше необходимого для рынка показателя, особенно в категориях гибридных и премиальных: «это будет самый переполненный сегмент в истории».

В результате прибыль быстро уменьшится, чему будет способствовать и сокращающийся жизненный цикл поколений моделей, заставляющий постоянно вкладываться в разработку новых машин. Еще в исследовании Car Wars 2016 года, когда на рынке было гораздо меньше кроссоверов, а новинки появлялись не так часто, говорилось, что «новые автомобили дорого обходятся производителям, которым необходимо все чаще использовать глобальные платформы и упрощать конструкции, чтобы оставаться прибыльными и конкурентоспособными».

Также исследователи отмечают, что более высокая стоимость кроссоверов приводит к появлению огромного числа недоступных для потребителя моделей. Это может стать причиной спада интереса к новым кроссоверам в пользу, например, подержанных SUV или машин другого класса. В частности, аналитики предсказывают, что в США ежегодные продажи новых автомобилей упадут с 17,27 млн автомобилей в прошлом году до 13–14 млн к 2022 году.

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