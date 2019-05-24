Цена автомобилей выросла на 60% всего за пять лет

Средневзвешенная цена новых автомобилей увеличивалась соразмерно росту курса валют, и теперь купить новую машину могут себе позволить лишь 25% россиян.

Пять лет назад средневзвешенная цена новых автомобилей составляла 940 тыс. рублей. Сегодня она достигла отметки 1,52 млн рублей, что напрямую связано с курсом валют. За последний год иномарки в России стали в среднем стоить на 13% больше,а отечественные автомобили — на 9% больше. При этом по результатам 2018 года средняя стоимость новых машин составила 1,43 млн рублей.

Таким образом, средневзвешенная цена на новые автомобили за последние 5 лет увеличилась на 60%, подсчитали аналитики агентства «Автостат». В ходе исследования они изучили рост средневзвешенной стоимости машин с мая 2014 года по май этого года. За этот период цена выросла на 580 тыс. рублей.

В результате сегодня позволить себе купить новый автомобиль лишь могут 25% россиян. Эта цифра вносит существенные коррективы в прогнозы, касающиеся восстановления рынка. Эксперты не ждут скорого роста. Напомним, что согласно данным АЕБ, за первые четыре месяца продажи новых машин в России сократились на 1%, апрельский же спад продаж достиг 2,7%.

Аналитики также проанализировали рост стоимости основных валют по отношению к рублю. Здесь просматривается жесткая связь, и рост стоимости машин в России в основном вызван именно ослаблением курса рубля. Так за 5 лет, с мая 2014 года по май 2019 года, доллар США стал дороже для нас на 85%, а евро — на 51%. Китайский юань вырос на 72%, а японская йена — на 69%.

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