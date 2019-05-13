В топ-10 популярных автомобилей ожидается смена лидеров

В десятке самых популярных моделей обострилась борьба за пятое место: VW Polo активно выталкивает с него теряющий популярность Hyundai Solaris.

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Список популярных моделей в России может скоро измениться. Новые предпочтения наших соотечественников хорошо просматриваются в опубликованном сегодня Ассоциацией европейского бизнеса отчете о продажах в апреле 2019 года.

Первые два места рейтинга занимают модели Lada — Granta и Vesta, продажи которых выросли весьма значительно: на 5205 и 2345 штук, соответственно. На третьем месте — теряющий покупателей Kia Rio. Если в апреле этого года его приобрели на 14 штук меньше, то с начала года «недостача» продаж составила уже более 3000 штук. При этом растут продажи кроссовера Hyundai Creta, занявшего четвертое место по популярности. До показателей третьего места ему еще далеко, но растущий спрос на субкомпактные кроссоверы не на стороне Rio.

Тем временем за пятое место рейтинга разгорается жаркая борьба. По итогам продаж апреля его занял Volkswagen Polo, вытеснив Hyundai Solaris, продажи которого просели на 1328 штук. При этом по итогам продаж за январь-апрель 2019 года Solaris, несмотря на потерю 1599 покупателей, все еще держится на пятом месте. Разделяют конкурентов около 2000 автомобилей и, судя по динамике, лидер среди них в «абсолютном» зачете (по итогам продаж за год) может смениться уже в мае или июне.

Седьмое место по объемам продаж в апреле занял Lada Largus, который тоже стали выбирать немного реже. Спрос на Renault Duster, расположившийся на восьмом месте, растет. Следует отметить, что до апреля популярность этого кроссовера падала. С начала года дилеры не досчитались 1885 покупателей.

Упорная борьба идет и за девятое место, на котором в апреле вдруг оказался Renault Sandero, продажи которого в апреле выросли на 606 штук. При этом Skoda Rapid переместилась на 10 строчку рейтинга: их было продано за месяц всего на два автомобиля меньше, чем Sandero.

Следует отметить, что в апреле, да и с начала года, российские автомобилисты стали реже покупать Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, Lada 4x4 и XRAY, а также Chevrolet Niva, Renault Kaptur и Skoda Octavia, предпочитая им, в том числе, Toyota Camry, Kia Optima, Hyundai Tucson, Skoda Kodiaq, Kia Soul и Renault Logan.

Аналитики АЕБ, подводя итоги продаж, выросших в 2018 году, заявили, что предпосылок для аналогичного роста в 2019 году нет.

Сегодня в России в кредит покупаются уже 60% автомобилей, что аналогично показателям 2014 года. Именно автокредитование спасло продажи в первом квартале этого года.

Фото: Volkswagen