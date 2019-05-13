Гранта атакует: продажи обновленной модели выросли почти вдвое

За прошедший месяц было продано почти вдвое больше машин, чем в апреле 2018 года.

Уступив в марте первое место в рейтинге продаж АЕБ модели Lada Vesta, уже в апреле Lada Granta вновь вернулась на лидирующую позицию российского авторынка. За минувший месяц было продано 12 652 автомобилей бюджетного семейства, что почти вдвое больше, чем в апреле 2018 года (7447 машин).

Что до Весты, то за апрель спрос на эту модель тоже подрос — с 7786 автомобилей в прошлом году до 10 131 машины в 2019-м. Но это не помогло вазовскому флагману вернуть лидерство по итогам всего года: с января по апрель включительно своих владельцев нашли 38 019 новых Вест, в то время как за Гранты рублем проголосовали 41 278 россиян.

Рост популярности модели может быть связан с тем, что совсем недавно АВТОВАЗ изменил некоторые комплектации своей популярной модели Lada Granta, что отразилось на стоимости автомобиля. Летом обещан выход на рынок внедорожной версии бюджетного универсала повышенной проходимости — Lada Granta Cross, что также должно усилить позиции модели.

О том, как АВТОВАЗ расширил комплектации Гранты и переписал ценники на эту модель, «За рулем» рассказывал совсем недавно

Внедорожную Гранту Cross мы ждали еще в начале года, но по неозвученным причинам ее выход на рынок отложили на лето.

Фото: АВТОВАЗ