Ладе Гранте расширили комплектации и поменяли ценники

АВТОВАЗ начал продажи доработанных Lada Granta, у которых изменились комплектации и ценники.

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АВТОВАЗ изменил некоторые комплектации своей популярной модели Lada Granta, что отразилось на стоимости автомобиля.

Отмечается, что машины теперь оснащаются новыми личинками замков передних дверей и новым замком зажигания, в котором предусмотрен режим включения только музыкальной системы, пишет Лада.Онлайн. На треугольные изменились и ручки открывания дверей.

Ряд комплектаций получили новые опции. Так, в версии Comfort с роботизированной коробкой передач появились система контроля устойчивости и противобуксовочная система, до этого ими оснащались автомобили лишь с автоматическими коробками. Эти системы вошли и в список комплектации Luxe Prestige, которая также получила складной ключ зажигания и круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Такой же ключ и круиз-контроль появились у Гранты в комплектации Luxe. При этом lada Granta Comfort с автоматом лишилась системы помощи при троганье на подъеме. Известно, что поменялись также кодовые обозначения всех комплектаций, за исключением версии Standard.

Что касается стоимости автомобиля, то она изменилась незначительно. Lada Granta FL в комплектации Comfort с 98-сильным мотором и автоматической коробкой подешевела на 10 тыс. рублей. В версии Luxe машина, наоборот, стала дороже на 1 тыс. рублей. Это небольшое увеличение стоимости коснулось машин с 87-сильным двигателем и механической коробкой, 98-сильным мотором с автоматом, а также оснащенных двигателем мощностью 106 л.с. с механической и роботизированной коробками. На эту же тысячу увеличилась стоимость Гранты в комплектации Luxe Prestige, оснащаемой 106-сильным мотором в паре с роботом или механикой.

Недавно АВТОВАЗ пересмотрел уровень оснащения другой своей популярной модели — Lada XRAY.

Не исключено, что Granta и некоторые другие модели АВТОВАЗа в скором времени сменят свои названия.

Фото: Lada