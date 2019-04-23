В первом квартале 2019 года банки выдали около 200 тысяч автокредитов, что на 13,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, по количеству выданных кредитов рынок достиг показателей докризисного 2014 года.

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Всего по итогам 1-го квартала 2019 года количество купленных в кредит автомобилей составило 191,3 тыс. единиц, а доля таких машин на рынке составила рекордные 59,2% от общих продаж. Для сравнения — в 1-м квартале 2014 года доля составляла 34,9%, в 1-м кв. 2017-го — 45,7%, в I1-м кв. 2018-го — 51,5%.

C января по март 2018 года было выдано 168,3 тыс. автокредитов, а за аналогичный период этого года — на 13,7% больше. Такой информацией поделились Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостат», сопоставившие данные.

Специалисты отмечают, что после двух лет роста в 1-м квартале российский авторынок продемонстрировал незначительное падение (-1%), но если бы не автокредиты, падение было бы гораздо более существенным. А то, что число кредитов выросло, объясняют, в частности, возобновлением госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»).

Топ-15 регионов с наибольшим объемом рынка кредитных автомобилей в первом квартале 2019 года возглавил Пермский край, где за отчетный период в кредит было приобретено 82,1% всех новых автомобилей, на втором месте Башкирия — 77,2%, на третьем — Челябинская область — 75,5%, на четвертом — Татарстан — 69,3%, и замыкает ведущую пятерку Нижегородская область с показателем 69,2%.

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