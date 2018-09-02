Кредит или лизинг: что выгоднее при покупке авто?

Если на покупку нового автомобиля не хватает денег, не обязательно занимать у родственников и друзей. Рассказываем о видах автокредита и лизинга и разбираем их преимущества и недостатки.

Что такое автокредит

Автокредит — процентный заем, который выдают банк и другие финансовые организации на покупку автомобиля. Заемщик покупает автомобиль и каждый месяц вносит за него платеж. Автомобиль является собственностью заемщика, но до полной выплаты кредита остается в залоге у банка.

Виды автокредита

Классический. Это обычный кредит на машину с простыми условиями: вы вносите первоначальный взнос, а позже — ежемесячный платеж с учетом стоимости кредита. Для оформления нужно предоставить полный комплект документов и оплатить страховку каско. Главное преимущество обычного автокредита — долгие сроки. Автомобиль можно оформить на срок до 10 лет.

Экспресс-кредит. Такой кредит можно получить за один день, потому что в банке требуют меньше документов. Часто его выдают только на новые автомобили. Экспресс-кредиты требуют большого первоначального взноса, а ставка по ним выше, чем у обычного автокредита.

Кредит с обратным выкупом. В этом случае часть кредита замораживается и выплачивается в последний месяц действия кредитного договора, Клиент может оплатить оставшуюся часть кредита сам и оставить автомобиль у себя либо предоставляет это право дилеру, которую забирает машину по трейд-ин.

В таком случае отложенный платеж может стать первоначальным взносом на покупку нового автомобиля, поэтому кредит с обратным выкупом подходит тем, кто часто меняет машины.

Трейд-ин. В роли первоначального взноса выступает старый автомобиль. Автодилер проведет диагностику технического состояния машины и назначит цену — обычно она на 15–20% ниже рыночной стоимости. По трейд-ин можно сдать кредитный автомобиль.

Факторинг или беспроцентный кредит. Заемщик оплачивает 50% стоимости автомобиля, остальное выплачивает в рассрочку, потому что банк выкупает у автосалона долг заемщика за меньшую сумму. Заемщик может сэкономить деньги на процентах по кредиту, но банки и автосалоны предлагают купить по факторингу непопулярные модели.

Что такое автолизинг

Теперь расскажем об автолизинге. Это долгосрочная аренда автомобиля с возможностью его выкупа по остаточной стоимости. Покупатель оформляет сделку с лизинговой компанией, пользуется машиной и каждый месяц вносит за нее платеж. Лизинговые ставки ниже кредитных, но автомобиль не является собственностью заемщика.

Лизинг в России широко распространен среди компаний. Для физлиц он представляет интерес в том случае, когда покупатель не хочет оформлять имущество в собственность или не подходит под условия автокредитования.

Покупатель, оформляя лизинг, получает уже зарегистрированный в ГИБДД автомобиль и не несет риска остаточной стоимости. Также лизинговые компании предлагают автопомощь на дорогах и техобслуживание от партнеров.

Виды автолизинга

Лизинг с переходом права собственности. Когда срок договора лизинга истечет, заемщик выкупает машину у лизингодателя по остаточной стоимости и становится полноправным владельцем авто.

Лизинг без перехода права собственности. При истечении срока договора заемщик возвращает автомобиль в лизинговую компанию и может выбрать новую машину.

Автокредит или лизинг?

Сравним разные способы покупки автомобиля по нескольким параметрам.

Выбор автомобилей. При кредите можно купить почти любые новые и подержанные автомобили. В лизинг можно взять только новые автомобили, при этом не все лизинговые компании согласны оформить договор на российские модели.

Срок финансирования. Срок действия договора по лизингу редко превышает три года. За кредитный автомобиль можно расплачиваться вплоть до 10 лет.

Сумма первоначального взноса. Банки редко выдают автокредит без первоначального взноса. Минимальная сумма первоначального взноса — 5%, средняя — 20–30%. Лизинг можно оформить без первоначального взноса, но обычно авансовый платеж составляет 20–40%.

Пакет документов. Лизинг оформить легче, чем кредит, потому что у лизинговых компаний требований к покупателю менее жесткие, чем в банках. В некоторых компаниях будет достаточно паспорта и водительских прав.

Для банка нужно подготовить паспорт, водительское удостоверение, трудовую книжку и справку 2-НДФЛ. Кроме того, в банке могут запросить диплом об образовании, свидетельство о браке, разрешение супруга или супруги на заем денег, пенсионное свидетельство, ИНН, договор купли-продажи автомобиля, полис обязательного медицинского страхования, ПТС и выписку с банковского счета.

Требования к заемщику. Автолизинг — иногда единственная возможность купить автомобиль для людей с плохой кредитной историей. Для автокредита требования такие же, по остальным кредитным продуктам у пенсионеров и молодых людей шансов его получить сильно меньше.

Страхование. Если заемщик взял автомобиль в кредит, ему придется застраховать его по ОСАГО и каско за свой счет. В лизинговой компании требуют оформить ОСАГО, но нет обязательного требования по оформлению каско — но в этом случае увеличиваются ежемесячные платежи.

Право собственности и изъятие имущества. При оформлении кредитных отношений автомобиль является собственностью заемщика, но находится в залоге у банка. Если заемщик не будет платить, он может потерять и автомобиль, и выплаченные средства. Если покупатель нарушает договор с лизинговой компанией, она имеет право забрать автомобиль без суда.

Скорость оформления. Для автокредита сбор документов и их оформление может занять несколько недель. Лизинг можно оформить с минимальным пакетом документов за несколько дней.

Ограничения на пользование авто. Банки могут запретить только продавать кредитный автомобиль, на пользование ограничений нет. За машиной, оформленной в лизинг, следят более тщательно — покупатель должен получать разрешения у лизинговой компании на выезд за границу и проезжать не более 25 тыс. км в год. Это касается договоров с физлицами.

Главное

При автокредите вы можете выбрать понравившуюся модель автомобиля и подобрать выгодную программу кредитования. Регистрировать автомобиль в ГИБДД и оформлять ОСАГО придется самому. Вы будете собственником машины, однако не сможете продать авто без разрешения банка.

Если вы оформите автомобиль в лизинг, сэкономите на ежемесячных платежах, но собственником авто будет лизинговая компания. Вместо вас она зарегистрирует автомобиль в ГИБДД.

Выбирайте то, что вам по душе.

Удачной покупки!

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