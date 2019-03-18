Автомобиль при оплате картой станет дешевле. Но не для клиента

Банк России совместно с платежными системами Visa, MasterCard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») разработал предложения по снижению банковских тарифов, взимаемых с дилерских центров при расчете картами.

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«Мир», Visa и MasterCard согласились ограничить тарифы для автосалонов при приеме платежных карт в качестве средства оплаты товара. Об этом шла речь на совещании у первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой 15 марта, сообщает РБК.

По итогам совещания предложено установить предельную сумму комиссии при покупке автомобиля, а также фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования.

Новые тарифы должны вступить в силу с 1 октября 2019 года.

Речь идет не о полном размере торговой уступки (сумме, которую торговля платит за услугу), а только об ее части — межбанковской комиссии. К ней добавляется еще комиссия за услуги платежных систем (средняя по рынку 0,3%) и заработок банка-эквайера (меняется от минус 0,3% до плюс 0,9%).

Правда сами дилеры не очень довольны таким снижением — они просили установить комиссию на уровне 0,2–0,3%. В дилерском сообществе говорят, что самому клиенту все равно как платить — наличными или картой. Комиссия по эквайрингу все равно ложится на плечи автодилеров.

Окончательно документ должен быть готов сегодня, 18 марта.

Средневзвешенная цена автомобиля в 2018 году составила 1,43 млн рублей, согласно данным «Автостата».

В январе ассоциация дилеров РОАД предложила запретить наличный расчет при покупке автомобиля, но только при условии снижения комиссии за эквайринг.



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