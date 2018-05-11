Автодилеры не хотят наличные: насколько вырастут цены на автомобили

Ассоциация дилеров РОАД предложила запретить наличный расчет при покупке автомобиля.

В своем письме ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД объединяет более 3,4 тыс. дилеров) в Центробанк пишет о том, что это способствовало бы противодействию в отмывании денег и нелегальным оборотам наличных денег.

Глава ассоциации Олег Мосеев говорит в письме о том, что для дилеров «крайне важно вести деятельность на прозрачном рынке в условиях честной конкуренции». РОАД предлагает ввести такие же ограничения для физических лиц, что действуют сегодня для юридических. Для последних установлен предельный размер суммы наличных при расчетах между организациями в размере 100 тыс. руб.

В случае принятия предложения автодилеры предлагают снизить комиссию за эквайринг по картам с нынешних 1,5–2 до 0,2–0,3%. По мнению Мосеева, сегодня такая комиссия несет значительную денежную нагрузку и иногда «равна марже на автомобиль», пишет РБК, который ознакомился с письмом. Снижение стоимости эквайринга должно стать мощным стимулом для увеличения доли безналичных платежей за автомобили, считают в РОАД.

Сегодня дилеры перекладывают расходы на эквайринг на покупателей: у многих из них есть комиссия при оплате картой, потому покупатели предпочитают приходить в салоны с наличными. Причем, если сама комиссия составляет до 2%, то дилеры накручивают 3–4% к сумме оплаты. Эксперты не уверены, что даже в случае снижения комиссии по эквайрингу дилеры откажутся от дополнительных накруток, что автоматически сделает автомобили дороже.

Цены на новые машины растут и без комиссии дилеров: в январе уже практически половина брендов пересмотрела прайс-листы из-за повышения цен. В среднем по рынку цены выросли на 6,5%. Причем в массовом сегменте подорожание составило 10 000 — 25 000 руб., а в премиальном — до 300 000 руб.

С августа этого года дилеры получат право регистрировать машины прямо в автосалонах.

В 2018 году продажи новых автомобилей выросли на 12,8%. Прогноз на 2019 год не такой радужный.

Средняя цена нового автомобиля в прошлом году достигла 1,43 млн руб.

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