Регистрация автомобилей у дилеров: МВД разработало первые требования

Ведомство опубликовало проект требований к сотрудникам организаций, которые будут заниматься государственной регистрацией транспортных средств.

В августе 2019 года вступает в силу закон «О регистрации транспортных средств», подписанный президентом России Владимиром Путиным этим летом. Согласно ему пройти процедуру регистрации транспортного средства можно будет не только в соответствующих отделах ГИБДД, но и у дилеров и иных «уполномоченных» организаций.

МВД подготовило квалификационные требования к сотрудникам таких организаций. Проект соответствующего приказа размещен на портале публикации проектов нормативно-правовых актов министерств и ведомств для общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Уполномоченный сотрудник, по мнению силовиков, может не иметь соответствующего стажа работы, но у него обязательно должен быть диплом о высшем или среднем профессиональном образовании по группе «Инженерное дело, технологии и технологические науки», а также документ о профессиональной переподготовке «с присвоением соответствующей квалификации».

Судя по документу, к специалисту сторонних организаций МВД хочет предъявлять такие же требования, что и к собственным сотрудникам регистрационных отделов. В списке требований к специалистам указывается, что они должны знать нормативно-правовую базу, владеть основами обеспечения безопасности дорожного движения, технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Также он должен знать «устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации транспортных средств», изучить требования к конструкции транспортных средств и допоборудования, а также знать методы контроля техсостояния транспортных средств и уметь выявлять признаки их неисправностей.

Также специалист должен знать классификацию и систему обозначений транспортных средств, требования к порядку внесения изменений в конструкцию транспортных средств, правила маркировки транспортных средств, методы и правила идентификации транспортных средств, алгоритм ее проведения, методы и технологии изменения идентификационных данных транспортных средств и, наконец, изучить правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.

Сотрудники должны уметь проводить идентификацию транспортных средств, уметь определять признаки как ее изменения, так и основных компонентов транспортного средства, оформлять соответствующие документы, осуществлять контроль технического состояния транспортных средств и выявлять признаки технических неисправностей транспортных средств.

Общественная антикоррупционная экспертиза проекта приказа МВД завершится 19 ноября. Соисполнителями документа значатся Минтруда и министерство образования. А значит последние должны разработать и собственные требования и программу подготовки кадров для дилеров и иных организаций, которые будут заниматься регистрацией транспортных средств.

МВД изменит ведомственные документы по выдаче водительских прав. Этого потребовал Верховный суд.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС