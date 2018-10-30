За вождение без прав усилят наказание

В МВД готовят законопроект, ужесточающий наказание за вождение транспортных средств без водительского удостоверения.

Судя по всему, скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян, действие водительских прав которой приостановлено на бессрочный период, стала причиной подготовки новых санкций. Напомним, что несмотря на то, что она не имеет права садиться за руль, сотрудники полиции неоднократно задерживали ее за вождение автомобиля.

Министерство внутренних дел разместило для общественного обсуждения законопроект, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в ч. 1 ст. 12.7 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

В паспорте проекта говорится о том, что действующей редакцией за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей, который не останавливает нарушителей. В МВД говорят, что практика применения данной статьи свидетельствует о том, что цели административного наказания такими штрафами не достигаются и не учитывают «повышенную общественную опасность многократного нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации со стороны лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, в том числе лиц, в отношении которых действие такого права прекращено в связи с медицинскими противопоказаниями к осуществлению соответствующей деятельности».

Также в ведомстве говорят о том, что о недостаточности наказания говорят и резонансные случаи, когда за рулем автомобилей неоднократно задерживались или становились участниками ДТП злостные нарушители правил дорожного движения, для которых штраф, даже при его значительном размере, не воспринимается как наказание.

Сам текст проекта пока не опубликован, поэтому как конкретно МВД хочет ужесточить наказание для тех, кто садится за руль без водительского удостоверения, пока неизвестно. Судя по всему, для злостных нарушителей может быть введен административный арест. Предполагается, что поправки в КоАП должны вступить в силу в феврале следующего года.

В ГИБДД говорят, что в 2016–2017 годах к ответственности за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, неоднократно (два и более раз) привлекалось 82,5 тысячи человек. При этом 7,5 тыс. из них задерживались сотрудниками Госавтоинспекции 5 и более раз. За два года произошло более 26 тыс. ДТП по вине водителей, не имеющих права управления транспортным средством, в которых погибли 4 тыс. и были ранены 34 тыс. человек.

Ранее общественники предложили отбирать автомобили у тех, кто садится за руль, не имея на это права.

В октябре вступили в силу новые правила возврата водительских удостоверений тем, кто ранее был лишен этого права.

Фото: Роман Пименов/ТАСС