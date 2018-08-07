За езду без прав предлагают отбирать автомобиль

У повторно задержанных за езду без прав водителей предлагают конфисковывать автомобиль. С такой инициативой в правительство обратилось общество защиты прав граждан «Коллективная защита».

Сейчас водителям, у которых никогда не было водительских прав, но они сели за руль, грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб., а ранее лишенных прав могут оштрафовать на 30 тыс. руб., арестовать на срок до 15 суток или отправить на обязательные работы. Члены общества «Коллективная защита» обратились в правительство с предложением увеличить штрафы за повторное нарушение до 50 тыс. руб. и добавить к списку наказаний конфискацию автомобиля. Наказывать предлагается не только самого нарушителя, но и собственника авто. Так как он тоже ответственен за то, в чьи руки вверяет транспортное средство. А позволяя им пользоваться лишенному прав, он подвергает опасности жизнь и здоровье окружающих.

Задуматься над ужесточением наказания правозащитников заставила история с Марой Багдасарян, которая уже давно лишена прав, но то и дело попадается за рулем автомобиля.

Однако не все считают, что ужесточение наказания за езду без прав исправит положение. Нужно выработать простой механизм и стимул возвращения водительского удостоверения, считают отдельные правозащитники. Кроме того, конфискация автомобиля противоречит Конституции, так как лишить человека собственности можно лишь по очень серьезным причинам, и делать это вправе лишь суд. Поэтому предлагают другой вариант наказания водителей за повторную езду без прав — уголовную ответственность по аналогии с повторным пьянством за рулем.

Между тем за повторное пьяное вождение в свое время также предлагали наказывать конфискацией автомобиля. Мотивировка была следующей — в руках пьяного водителя автомобиль — средство преступления, и велик риск, что если его не изъять, им воспользуются повторно. Однако такой законопроект не прошел проверку юристов из правительства: те решили, что возникнут трудности правоприменительной практики в случаях, когда транспортное средство находится в долевой собственности или не принадлежит виновнику.

В августе МВД представило проект изменений в проведение экзаменов на получение водительского удостоверения.

Фото: Роман Пименов/ТАСС