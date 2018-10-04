Суд не вернул стритрейсерше Багдасарян права. Но это не конец истории

Скандально известная москвичка всеми силами старается законным образом вернуться за руль автомобиля. Но, кажется, ей это не удастся никогда.

Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляцию Багдасарян на решение Дорогомиловского районного суда, в июле отказавшегося удовлетворить ее иск к ГИБДД и МВД, которые отказываются возвращать ей водительское удостоверение.

Представитель ГИБДД на суде заявил, что при получении новой медицинской справки Багдасарян скрыла от врачей, что страдает приступами эпилепсии, и не показала справку от врачей об этом, которую раньше показывала на суде по делу о стритрейсерах.

До этого Мара долгое время пыталась забрать свое водительское удостоверение из ГИБДД, предъявляя медицинскую справку, согласно которой она может быть допущена до управления транспортными средствами.

Действие ее водительских прав было приостановлено на бессрочный период, после того как в суде по делу о «гонке на Гелендвагене» выяснилось, что Багдасарян страдает приступами эпилепсии.

Там же выяснилось, что у Багдасарян огромное количество неоплаченных штрафов. В итоге суд приговорил ее к обязательным работам, которые она отбывала сначала у московских коммунальщиков, а потом в библиотеке города Твери. В конце августа этого года судебные приставы вновь взялись за Багдасарян: даже не имея водительских прав, она постоянно садилась за руль и накопила штрафов на 10 тыс. рублей. Полиция непрерывно следит за Багдасарян, пресекая любые ее попытки выехать на улицы города и выписывая штрафы за управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права. Дело в том, что Багдасарян не лишена водительских прав, их действие приостановлено, поэтому по более жестким статьям КоАП наказывать хулиганку не удается.

Точку в этой истории ставить рано. Багдасарян упорно хочет вернуть свои водительские права и даже грозилась обратиться к Владимиру Путину. Вероятнее всего, защитники стритрейсерши пойдут дальше по судебным инстанциям, пока дело не дойдет до Верховного суда.

Фото: instagram/mara049